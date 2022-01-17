Toyota Land Cruiser 300 — первый краш-тест — журнал За рулем

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Toyota Land Cruiser 300 - первый краш-тест

Уровень безопасности нового внедорожника испытатели назвали шагом вперед.

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ANCAP, организация, проводящая краш-тесты для Австралии, Новой Зеландии и нескольких островов региона, испытала новый Land Cruiser. Оказалось, что внедорожник безопасен не только для едущих в нем людей, но и для других участников дорожного движения.

Начнем с пассажиров. Land Cruiser набрал 89% в тестах за защиту взрослых пассажиров и 88% — за защиту детей, но при условии, что детские кресла не устанавливаются на третьем ряду сидений, которые для этого, кстати, и не предназначены. Особо испытатели отметили двойные подушки безопасности, защищающие грудную клетку и голову водителя и переднего пассажира, а также подушки безопасности для коленей сидящих на передних креслах людей.

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За защиту других участников дорожного движения Land Cruiser набрал 81%. Его кузовные детали в случае столкновений не травмируют людей. Кроме того, во время испытаний системы автономного экстренного торможения и помощи при удержании в полосе движения показали себя хорошо и набрали 77%.

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«Большие и тяжелые транспортные средства представляют опасность для других участников дорожного движения, и именно поэтому ANCAP уделяет особое внимание способности транспортного средства либо избегать аварии, либо делать так, чтобы последствия были как можно легче, проводя серию проверок систем, помогающих водителю, — отметила исполнительный директор ANCAP Карла Хорвег. — Уровень безопасности нового Toyota Land Cruiser — шаг вперед по сравнению с предшественником».

В итоге внедорожник получил оценку 5 звезд, но следует отметить, что версия GR Sport не тестировалась ANCAP.

  • Хватит ли внедорожнику новых двигателей V6? Или V8 были лучше? Проверено.
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Фото, видео: ANCAP

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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

Toyota 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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