Новый «китайский УАЗ»: первые подробности — журнал За рулем

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Новый «китайский УАЗ»: первые подробности

Известнейший армейский джип из Китая BJ212 вернется в новом поколении — судя по последним данным, в Beijing Auto Works продолжает активно над ним работать.

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В первом поколении BAW BJ212 был почти точной копией советского УАЗ-469, и в новой инкарнации китайский внедорожник сохранит эту стилистику — конечно, в новом прочтении и с совершенно современной начинкой. «Китайские автомобили» со ссылкой на инсайдерские данные издания Autohome приводят подробности о втором поколении BAW BJ212, которое должно стартовать в производстве в 2022-м, а выйти на рынок в 2023 году.

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Машина будет несколько крупнее и прежнего армейского BAW BJ212, и российского УАЗ Хантер — опубликованные габариты составляют 4325 х 1830 х 1910 мм при колесной базе 2460 мм.

Новый «китайский УАЗ»: первые подробностиОригинальный BAW BJ212
Оригинальный BAW BJ212

Тот же Хантер, к примеру, имеет лишь 4,1 м в длину и колесную базу 2380 мм. К тому же, неофициальные источники утверждают, что на пути к конвейеру новая китайская модель может еще немного подрасти.

Новый «китайский УАЗ»: первые подробностиОфициальный тизер второго поколения BAW BJ212
Официальный тизер второго поколения BAW BJ212

Внедорожник будет доступен в трех типах кузова: кроме универсала с жестким и мягким верхом планируется и пикап. А также спроектировано два варианта исполнения передней части салона: ЖК-панель со встроенным мультимедийным дисплеем в комплекте с современным мультирулем и аналоговые циферблаты, скромная ММС и рулевое колесо в ретро-стиле.

Новый «китайский УАЗ»: первые подробности

Новый «китайский УАЗ»: первые подробности

Новый «китайский УАЗ»: первые подробности

Новый «китайский УАЗ»: первые подробности

Новый «китайский УАЗ»: первые подробности

Новый «китайский УАЗ»: первые подробности

Механическая трансмиссия сохранит традиционную схему управления: один рычаг — это селектор КП, второй — переключатель режимов полного привода. Но кроме механики будет предложен и 8-ступенчатый автомат. По двигателями тоже будет выбор: атмосферник объемом 2,0 литра и два турбомотора 2,0 и 2,4 литра.

Фото: BAW, Autohome

Новый «китайский УАЗ»: первые подробности

Известнейший армейский джип из Китая BJ212 вернется в новом поколении — судя по последним данным, в Beijing Auto Works продолжает активно над ним работать.

Новый «китайский УАЗ»: первые подробности — фото 1308163Новый «китайский УАЗ»: первые подробности — фото 1308162Новый «китайский УАЗ»: первые подробности — фото 1308161Новый «китайский УАЗ»: первые подробности — фото 1308160Новый «китайский УАЗ»: первые подробности — фото 1308166Новый «китайский УАЗ»: первые подробности — фото 1308165Новый «китайский УАЗ»: первые подробности — фото 1308164Новый «китайский УАЗ»: первые подробности — фото 1308159Новый «китайский УАЗ»: первые подробности
Новый «китайский УАЗ»: первые подробности

Известнейший армейский джип из Китая BJ212 вернется в новом поколении — судя по последним данным, в Beijing Auto Works продолжает активно над ним работать.

Новый «китайский УАЗ»: первые подробности — фото 1308166Новый «китайский УАЗ»: первые подробности — фото 1308165Новый «китайский УАЗ»: первые подробности — фото 1308163Новый «китайский УАЗ»: первые подробности — фото 1308164Новый «китайский УАЗ»: первые подробности — фото 1308162Новый «китайский УАЗ»: первые подробности — фото 1308161Новый «китайский УАЗ»: первые подробности — фото 1308159Новый «китайский УАЗ»: первые подробности — фото 1308160Новый «китайский УАЗ»: первые подробности
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