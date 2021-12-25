УАЗ и Isuzu: подробности совместного проекта

Российско-японская машина была спроектирована на основе легкого городского грузовика Isuzu N-Series.

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Фабрис Горлье, глава российского отделения Isuzu, подтвердил, что в 2022 году на российский рынок выйдет внедорожник Isuzu MU-X на шасси пикапа D-Max, что поможет компании нарастить продажи до 7,5 тысяч машин вгод. Вместе с тем, топ-менеджер опроверг слухи о том, что на этом же шасси будет базироваться внедорожник, разрабатываемый совместно с УАЗом. Однако совместный проект у японского и российского автомобилестроителей до недавнего времени действительно был.

Речь идет о развозном грузовике УАЗ City, который предлагалось запустить в рамках специнвестконтракта (СПИК) российского холдинга Sollers (куда входит УАЗ) и японской компании Isuzu. В основу должен был лечь легкий городской грузовик Isuzu N-Series. Штамповку, сварку, окраску и сборку предполагалось вести на мощностях УАЗа. А в качестве силового агрегата использовать двигатель ЗМЗ и новую коробку передач российской разработки.

Однако проект потерял смысл из-за поменявшихся условий: в 2019 году правительство ввело балльную систему оценки локализации. Получалось, что Isuzu должна инвестировать крупные средства в свой завод в Ульяновске, но к этому японская сторона оказалась не готова, пишет Коммерсантъ со ссылкой на Горлье. От совместного грузовика Isuzu и Sollers отказались.

Судьба СПИКа решится в следующем году, ведь в нынешнем виде он не работает: Isuzu не получает компенсаций утильсбора, потому что доля российских деталей (локализация) в собираемых в России машинах Isuzu слишком низка. Однако от российской сборки в Isuzu отказываться не спешат — так удобнее подстраиваться под местного клиента. В 2021 году в Ульяновске собрали 3,7 японских грузовиков (без малого весь грузовой ряд, полная масса от 3,5 до 33 тонн), подняв производительность почти в два раза.

УАЗ же отказался от собственных разработок и теперь будет лишь посильно совершенствовать уже выпускающиеся модели и готовиться к вхождению в глобальный автоконцерн.

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Фото: УАЗ