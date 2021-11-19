УАЗ станет частью глобального автоконцерна — журнал За рулем

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УАЗ станет частью глобального автоконцерна

Сам завод не может создать новый продукт, поэтому ему нужна платформа и другие разработки со стороны.

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Чтобы УАЗ мог войти в тот или иной глобальный автоконцерн, как это сделал АВТОВАЗ, ему нужна реструктуризация. И она ведется уже не первый год. В данный момент проходит ее финальная стадия.

Реструктуризация соберет в рамках одного предприятия (УАЗ) активы, необходимые для производства автомобилей. Это штамповка, сварка, окраска кузовов, сборка автомобилей. Все это должно работать под одним юридическим лицом, а не под несколькими.

Получив этапы производства в свое ведение, УАЗ будет проще интегрировать в глобальный автоконцерн, пишут «Ведомости». Таким образом российское предприятие сможет обновить свой модельный ряд.

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От будущего партнера УАЗ ожидает новую платформу для производства автомобилей, которые он сможет выпускать под своим брендом. При этом завод сможет продолжить производство моделей на базе Патриота и «буханки».

Партнерство УАЗа с глобальным автоконцерном запланировано на 2022 год, но что это будет за концерн или компания, пока не разглашается.

Фото: УАЗ

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