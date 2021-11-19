УАЗ станет частью глобального автоконцерна

Сам завод не может создать новый продукт, поэтому ему нужна платформа и другие разработки со стороны.

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Чтобы УАЗ мог войти в тот или иной глобальный автоконцерн, как это сделал АВТОВАЗ, ему нужна реструктуризация. И она ведется уже не первый год. В данный момент проходит ее финальная стадия.

Реструктуризация соберет в рамках одного предприятия (УАЗ) активы, необходимые для производства автомобилей. Это штамповка, сварка, окраска кузовов, сборка автомобилей. Все это должно работать под одним юридическим лицом, а не под несколькими.

Получив этапы производства в свое ведение, УАЗ будет проще интегрировать в глобальный автоконцерн, пишут «Ведомости». Таким образом российское предприятие сможет обновить свой модельный ряд.

От будущего партнера УАЗ ожидает новую платформу для производства автомобилей, которые он сможет выпускать под своим брендом. При этом завод сможет продолжить производство моделей на базе Патриота и «буханки».

Партнерство УАЗа с глобальным автоконцерном запланировано на 2022 год, но что это будет за концерн или компания, пока не разглашается.

Фото: УАЗ