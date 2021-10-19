УАЗ оснастил «буханку» кондиционером

На официальных страничках Ульяновского автомобильного завода в соцсетях Instagram и «ВКонтакте» появились фотографии необычной «буханки» (УАЗ-452). Внешне от других версий внедорожного автобуса эта отличается надстройкой на крыше, расположенной сразу за местами водителя и переднего пассажира.
Это блок системы кондиционирования воздуха, которому не нашлось места в моторном отсеке. Дорабатывал «буханку» не сам УАЗ, а компания «Элинж» по особому заказу южноамериканского дистрибьютора из Чили.
Блок кондиционера врезан в крышу, поэтому все воздуховоды расположены в потолке, за водителем. Идущий из них прохладный воздух можно направить в любом нисходящем направлении либо вовсе перекрыть.
Панель же управления кондиционером находится на приборной панели, что гораздо удобнее, чем если бы она была на потолке. Собственно, это и не панель, а единственный переключатель с тремя режимами.
«Продажи УАЗов в Чили набирают обороты. На сегодняшний день южноамериканский дистрибьютор уже реализовал втрое больше машин, чем за весь прошлый год, а к декабрю готов достичь семикратной прибавки. Агрегат моноблочного типа холодопроизводительностью в 5 кВт монтируется на крышу автомобиля, пульт управления расположен в кабине, справа от рулевой колонки. Как считаете, будет ли востребована такая опция в нашей стране?» — говорится в сообщении завода.
Кроме того, «буханки» для Чили, как видно на фото, получили экспедиционные багажники, силовые бамперы (передний — с лебедкой, а задний — с креплением для запасного колеса) и внедорожные шины.
- Возможно, у УАЗа скоро появится новый минивэн — на базе Профи.
- «За рулем» теперь есть и в TikTok.
Фото: УАЗ