УАЗ оснастил «буханку» кондиционером — журнал За рулем

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УАЗ оснастил «буханку» кондиционером

Уже собрано и отгружено покупателям более 250 таких вездеходов с прохладными салонами. На очереди — еще столько же.

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На официальных страничках Ульяновского автомобильного завода в соцсетях Instagram и «ВКонтакте» появились фотографии необычной «буханки» (УАЗ-452). Внешне от других версий внедорожного автобуса эта отличается надстройкой на крыше, расположенной сразу за местами водителя и переднего пассажира.

Это блок системы кондиционирования воздуха, которому не нашлось места в моторном отсеке. Дорабатывал «буханку» не сам УАЗ, а компания «Элинж» по особому заказу южноамериканского дистрибьютора из Чили.

УАЗ оснастил «буханку» кондиционером

Блок кондиционера врезан в крышу, поэтому все воздуховоды расположены в потолке, за водителем. Идущий из них прохладный воздух можно направить в любом нисходящем направлении либо вовсе перекрыть.

УАЗ оснастил «буханку» кондиционером

Панель же управления кондиционером находится на приборной панели, что гораздо удобнее, чем если бы она была на потолке. Собственно, это и не панель, а единственный переключатель с тремя режимами.

УАЗ оснастил «буханку» кондиционером

«Продажи УАЗов в Чили набирают обороты. На сегодняшний день южноамериканский дистрибьютор уже реализовал втрое больше машин, чем за весь прошлый год, а к декабрю готов достичь семикратной прибавки. Агрегат моноблочного типа холодопроизводительностью в 5 кВт монтируется на крышу автомобиля, пульт управления расположен в кабине, справа от рулевой колонки. Как считаете, будет ли востребована такая опция в нашей стране?» — говорится в сообщении завода.

УАЗ оснастил «буханку» кондиционером

Кроме того, «буханки» для Чили, как видно на фото, получили экспедиционные багажники, силовые бамперы (передний — с лебедкой, а задний — с креплением для запасного колеса) и внедорожные шины.

УАЗ оснастил «буханку» кондиционером

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Фото: УАЗ

УАЗ оснастил «буханку» кондиционером

Уже собрано и отгружено покупателям более 250 таких вездеходов с прохладными салонами. На очереди — еще столько же.

УАЗ оснастил «буханку» кондиционером — фото 1286243УАЗ оснастил «буханку» кондиционером — фото 1286247УАЗ оснастил «буханку» кондиционером — фото 1286246УАЗ оснастил «буханку» кондиционером — фото 1286245УАЗ оснастил «буханку» кондиционером — фото 1286244УАЗ оснастил «буханку» кондиционером
УАЗ оснастил «буханку» кондиционером

Уже собрано и отгружено покупателям более 250 таких вездеходов с прохладными салонами. На очереди — еще столько же.

УАЗ оснастил «буханку» кондиционером — фото 1286243УАЗ оснастил «буханку» кондиционером — фото 1286244УАЗ оснастил «буханку» кондиционером — фото 1286246УАЗ оснастил «буханку» кондиционером — фото 1286245УАЗ оснастил «буханку» кондиционером — фото 1286247УАЗ оснастил «буханку» кондиционером
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