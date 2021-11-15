УАЗ закрыл разработку всех новых моделей

Запуск новых проектов невозможен, потому что требует огромных инвестиций, считает гендиректор.

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Адиль Ширинов, генеральный директор завода УАЗ, подтвердил закрытие всех новых проектов, которые ранее анонсировались под отечественным брендом. В частности, разработка т.н. «Русского Прадо», то есть глубоко модернизированного Патриота, остановлена окончательно, рассказал топ-менеджер в интервью «Бизнес-Онлайн», подчеркнув, что это «вопрос решенный». Да и в целом на предприятии больше не нацелены на разработку каких-либо новых моделей.

«Новый продукт создадут те, кто может это делать. У УАЗа есть собственная ниша, свой сегмент внедорожников. Вот это сегодня и нужно отрабатывать — до того, как найдется более грамотное решение, которое мы тоже ищем. Но создавать там новый продукт мы не будем, это утопия!» — рассказал Адиль Ширинов.

Никаких новых моделей у УАЗа не будет, только те, что сходят с конвейера сейчас

Неспособность УАЗа создавать новые продукты гендиректор объясняет тем, что для разработки нужны огромные инвестиции. Но возможность полного закрытия завода в ближайшее время Ширинов отметает, приводя статистику загрузки предприятия в 2020 и 2021 годах, дав понять, что и в 2022-м она будет на высоком уровне и функционирование УАЗа останется рентабельным.

Также, по словам топ-менеджера, будут предприниматься все возможные шаги для того, чтобы рентабельным осталось производство старейшего семейства — УАЗ СГР («буханка» и ее производные). Однако о каком-либо обновлении речи тоже не идет: «Невозможно модернизировать то, чему уже 70 лет. Зачем? У нее есть свой жизненный цикл, просто надо ей дать дожить его нормально. Нужно позволить ей естественным путем уйти на покой», — считает директор УАЗа.

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Не будет новинок и у Заволжского моторного завода, как и УАЗ, входящего в «Соллерс» и поставляющего моторы в Ульяновск: «Пока работает и будет работать. Но создавать там новые двигатели мы не планируем». Недавно появившиеся слухи о переносе производства двигателей в Елабугу Ширинов опроверг; на этой площадке будут делать агрегаты только для Ford Transit.

Таким образом, никаких связанных с УАЗом новинок ждать не приходится, хотя еще в начале 2021 года нас уверяли, что проект обновленного Патриота не остановлен, а лишь заморожен в период пандемии.

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Фото: Егор Алеев / ТАСС