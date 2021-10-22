УАЗ рассказал о новой концепции развития

Ульяновский автомобильный завод собирается электрифицировать свой модельный ряд. Ранее совместно с чешской фирмой MW Motors УАЗ представил электрический внедорожник Spartan на базе УАЗ Hunter, сказал Олег Крупин. У автомобиля заменили двигатель и вместо топливных баков разместили аккумуляторы, настроив под эти задачи систему управления.
После серии испытаний и доработки электрический комплект для автомобиля собираются локализовать и в России. После этого опыт переоборудования Хантера хотят распространить на другие модели производителя. То есть электрические версии получат внедорожник УАЗ Патриот и коммерческие Профи.
Крупин также сказал, что проект гибридной модели Профи, который разрабатывался совместно с НАМИ, оказался тупиковым. Маркетинговые исследования показали, что столько автомобилей, сколько требуется для окупаемости проекта, продать невозможно.
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