Эти электромобили запускают в серию в России. Первые фото

Если сопоставлять указанную емкость батарей с линейкой моделей, то у нас будут делать аналог Tesla Model X.

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Стало известно, какую продукцию собирается выпускать одна из компаний, подавших Минпромторгу заявку на выпуску электротранспорта в рамках СПИК. «Моторинвест», находящийся в индустриальном парке «Рождество», что в Краснинском районе Липецкой области, налаживает сборку электромобилей китайской компании Sokon, пишет «Русский автомобиль». Ранее «Моторинвест» крупноузловым методом собирал машины Great Wall и Changan, но последние годы завод простаивал.

Источник ссылается на данные, полученные от нескольких специалистов, причастных к «Моторинвесту», а также на некоторые таможенные документы, оказавшиеся в распоряжении. В них указана марка Sokon, а также дочерний бренд Jinkang. Отмечается, что в 2005–2006 годах в России продавались пикапы Sokon.

Пока точно неизвестно, какую из имеющихся в распоряжении бренда моделей будут производить в России. Судя по большой емкости указанных в документе батарей (до 150 А*ч при напряжении 351 Вольт), это могут быть довольно дорогие электрические кроссоверы суббренда Seres — SF-5 и —3, созданные при участии сооснователя Tesla, Мартина Эберхарда.

Мощность электродвигателя SF-3 составляет 120 кВт, пробег на одной зарядке — 405 км. А следующая по уровню SF-5 имеет два электромотора суммарной мощностью 405 кВт и в особом исполнении Sailis SF5 Free Expedition Edition обладает паспортной дальностью хода в 1000 км!

Есть в линейке Sokon и легкие коммерческие модели. Эти грузовички являются трансформированными в электромобили старыми моделями и, таким образом, хорошо подходят под определение «проверенной временем технологической платформы» — такой фразой в «Моторинвесте» официально описывают свою будущую продукцию. Всего же, по данным источника, «Моторинвест» планирует производство пяти различных моделей.

Всего в адрес Минпромторга поступило две заявки на производство электромобилей в России, крупные производители заявок не подали.

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Фото: Chongqing Sokon Industry Group, ВКонтакте / «Русский автомобиль»