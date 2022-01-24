Китайцы подали в суд на Renault за «плагиат»

До сих пор только европейские компании судились с европейскими за нарушение авторских прав в отношении дизайна их автомобилей.

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Причиной иска в суд китайской Human Horizons на Renault стал логотип, используемый французским суббрендом Mobilize — автопроизводитель считает, что его права на товарный знак нарушены: он усмотрел сходство между логотипом Mobilize и логотипом, используемым подразделением Human Horizon HiPhi.

Компания Human Horizons ворвалась на рынок пару лет назад, представив свой полностью электрический HiPhi X. Это один из самых инновационных электромобилей, выпущенных в Китае, а на его капоте красуется логотип бренда HiPhi, состоящий из вертикальной линии и двумя изогнутыми линиями по бокам.

Логотип Human Horizons

Human Horizons зарегистрировала логотип HiPhi на различных рынках по всему миру в августе 2018 года, а Renault запатентовала логотип Mobilize в январе 2021 года.

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Логотип Renault

И хотя Mobilize EZ-1 радикально отличается от HiPhi X, его логотип также состоит из вертикальной линии с двумя изогнутыми линиями сбоку. Основное отличие шильдика Mobilize от HiPhi заключается в том, что его логотип наклонен на 45 градусов, а изогнутые линии немного длиннее.

В Human Horizons считают, что сходство между логотипами отрицательно отразится на планах компании по выходу на европейский рынок. В октябре 2021 года китайцы подали иск в немецкий суд и попросили запретить Renault использовать логотип Mobilize. Ведется судебное разбирательство.

Фото: Twitter