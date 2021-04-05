Чем может быть опасен логотип в центре рулевого колеса

Мы видели множество отзывных кампаний по самым разным причинам, но о такой слышим впервые.

Согласно уведомлению об отзыве, разосланному General Motors, эмблема на рулевом колесе Camaro из-за неправильного крепления может во время срабатывания подушки безопасности отрываться, превращаясь в летящий на огромной скорости снаряд.

Это повышает риск получения травмы при ДТП, а учитывая, что эмблема отлетает в голову, не исключена и смерть водителя. К счастью, в GM заявили, что никто из-за столь досадной оплошности не пострадал.

Хорошая новость: отзыв касается всего 30 автомобилей, проданных в США. Примечательно, что все они сошли с конвейера не один за другим, а проблема крепления эмблемы возникала периодически то на той, то на другой машине начиная с 2017 года.

Руль, а точнее, рулевое управление, подводило и Лады. Об этой сервисной кампании вы можете узнать здесь.

Фото: Chevrolet