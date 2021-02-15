Отзывают 9,3 тыс. Ladа XRAY

Причина отзыва — возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.

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Росстандарт информирует об отзыве 9311 автомобилей Lada XRAY, выпущенных с января по май 2019 года, в связи с возможным повреждением сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.

Дилеры должны проинформировать владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости заехать в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Можно и самостоятельно сверить VIN-код своего автомобиля с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта, чтобы понять, участвует ли ваш автомобиль в сервисной кампании.

Потом владельцу нужно будет согласовать время визита, и на всех автомобилях, подпадающих под отзыв, заменят вал электромеханического усилителя рулевого управления. Все работы в рамках сервисной кампании проводятся бесплатно для владельцев.

В октябре из-за перетирающихся топливных шлангов отозвали 90 тысяч Lada Vesta и Lada XRAY.

Фото: AВТОВАЗ