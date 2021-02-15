Отзывают 9,3 тыс. Ladа XRAY — журнал За рулем

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Отзывают 9,3 тыс. Ladа XRAY

Причина отзыва — возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.

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Lada XRAY готовят к отзыву из-за проводов

Росстандарт информирует об отзыве 9311 автомобилей Lada XRAY, выпущенных с января по май 2019 года, в связи с возможным повреждением сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.

Дилеры должны проинформировать владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости заехать в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Можно и самостоятельно сверить VIN-код своего автомобиля с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта, чтобы понять, участвует ли ваш автомобиль в сервисной кампании.

Потом владельцу нужно будет согласовать время визита, и на всех автомобилях, подпадающих под отзыв, заменят вал электромеханического усилителя рулевого управления. Все работы в рамках сервисной кампании проводятся бесплатно для владельцев.

Фото: AВТОВАЗ

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Отзывы о LADA XRAY (21)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

классное авто, как внешне, так и внутри полный фарш хороший просвет дорожный, свет фар, датчики дождя и света высоко сидишь-далеко глядишь)

Недостатки:

цена, купил за лям с лишним

Комментарий:

авто 2019, купил в 2020, взял на механике, расход 8.5, заливаю 92, двиг 1.8.

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