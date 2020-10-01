Стало известно количество попавших под отзыв Vesta и Xray

Это та самая сервисная кампания из-за перетирающихся топливных шлангов.

Материалы по теме Vesta и Xray отзывают — возможно возгорание

На сайте Росстандарта появилось официальное уведомление о старте отзывной кампании автомобилей Lada Vesta и Lada Xray. Под отзыв попало 90 124 машины, выпущенных Волжским автозаводом с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года.

В качестве официальной причины отзыва называется «возможность повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов». Напомним, речь идет о моторе ВАЗ-21179 объемом 1,8 литра, у которого один из жгутов проводов (а точнее — удерживающий его хомут) в моторном отсеке может проходить в опасной близости от топливного шланга и перетирать шланг из-за вибраций.

Сообщается, что дилеры будут связываться с владельцами машин и сообщать о необходимости приехать на СТО для ремонта. Но можно не дожидаться звонка дилера, а самостоятельно определить, попадает ли ваша машина под отзыв, воспользовавшись одним из сервисов, предлагающихся Росстандартом, или же проверить машину прямо на официальном сайте Lada.

Если авто попадает под отзыв, нужно звонить ближайшему дилеру и согласовывать время визита. На проблемных машинах будут изменять крепление жгута проводов, а если шланг перетирался, его заменят. Все работы будут для автовладельцев бесплатными.

Ранее руководитель пресс-службы АВТОВАЗа Сергей Ильинский, комментируя для «За рулем» данную ситуацию, назвал причину отзыва немассовой и сообщил о желании автопроизводителя «перестраховаться и превентивно проверить автомобили».

Задолго до официального отзыва владельцы сообщали об этой проблеме в соцсетях. Известно, что как минимум один автомобиль Lada Vesta SW сгорел — его владелец считает, что причиной стал как раз перетертый хомутом жгута проводов топливный шланг.

Фото: АВТОВАЗ