Vesta сгорела. Винят новую топливную систему

Шланг подачи бензина в топливную рампу трется об один из кронштейнов проводки, считает владелец.

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Владелец универсала Lada Vesta SW Cross под ником Lisiymajor разместил в сообществе Drive2 сообщение о том, что его Веста сгорела из-за неисправности топливной системы двигателя ВАЗ-21179 с рабочим объемом 1,8 литра. Пользователь уточнил, что такие же проблемы могут возникнуть у владельцев Lada Vesta с датой выпуска между началом 2018 года и июлем 2020 года — на этих машинах стоит «новая» топливная система.

Проблема заключается в том, что находящийся в подкапотном пространстве шланг подачи бензина в топливную рампу трется об один из кронштейнов проводки, в результате чего перетирается и теряет герметичность.

Ссылку на пост разместило сообщество Лада Веста | Lada Vesta. На данный момент остается невыясненным, является ли произошедшее ЧП ошибкой сборщиков или же конструктивным просчетом. Или вообще вызвано другой причиной.

В исходном посте также указано, что другой участник Drive2, под ником SergeySamarskyy, зафиксировал проблему на фото и придумал простой способ ее устранения, закрепив провод на противоположной стороне кронштейна.

Известно, что АВТОВАЗ обновлял топливную систему на Весте как раз в 2018 году, чтобы снять пульсацию топлива и исключить обеднение топливо-воздушной смеси, а также предотвратить повреждение маслоотражающих колпачков.

А в июле 2020 года у мотора 1.8 обновляли топливную рампу и предписали дилерам менять ее при заказе двигателя в сборе.

Фото: Drive2, пользователи Lisiymajor и SergeySamarskyy.