На АВТОВАЗе подтвердили отзыв Vesta и Xray из-за опасности возгорания

Производитель утверждает, что отзыв не будет массовым и проверка автомобилей носит превентивный характер.

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В интернете начали появляться сообщения о том, что АВТОВАЗ запустил отзывную кампанию для Lada Vesta и Xray, связанную с перетиранием топливного шланга — дефектом, потенциально грозящим возгоранием. Известен как минимум один такой случай, мы сообщали о нем ранее. На момент публикации настоящей заметки со стороны Росстандарта нет официального подтверждения начавшемуся отзыву. Но «За рулем» получил комментарий по сложившейся ситуации у пресс-службы АВТОВАЗа.

Напомним, на ряде машин с 1,8-литровым двигателем ВАЗ-21179 (по предварительным данным, с датой выпуска между началом 2018 года и июлем 2020 года) один из жгутов проводки в моторном отсеке проходит вплотную к топливному шлангу — и из-за вибрации натирает его. По сообщениям владельцев в соцсетях, проблемные машины уже определяются через сервис проверки Lada в отзывных кампаниях, а дилеры уже начали приглашать тех, у кого может возникнуть этот дефект, на СТО — для исправления. Суть его в том, что жгут проводов закрепляют на том же кронштейне, но с другой стороны.

Вот как комментирует ситуацию пресс-служба производителя:

Да, такой отзыв объявлен — необходимая информация отправлена уполномоченным госструктурам. Причина отзыва — не массовая, но мы предпочитаем перестраховаться и превентивно проверить автомобили, — сообщил директор АВТОВАЗа по коммуникациям Сергей Ильинский.

Интересно, что, по распространенной в сети инструкции для дилеров, в результате ремонтной операции с двигателя демонтируется рым — специальный кронштейн, служащий для поднятия двигателя лебедкой при его снятии с автомобиля на сервисе. Можно предположить, что новая трасса жгута проводов частично пересекается с рымом — и нежелательное трение может возникнуть уже на этом участке.

Вероятно, на попадающих под отзыв машинах рымом решили пожертвовать, а в дальнейшем — доработать его конфигурацию. В пресс-службе комментируют этот момент так: относительно деталей следует дождаться сообщения Росстандарта.

Недавно на АВТОВАЗе рассказали подробности о малоизвестных опциях Lada Vesta и Xray.

Фото: «За рулем» и ВКонтакте, сообщество CareParts