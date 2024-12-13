Привет из лихих 90-х: в России снова стала популярной схема обмана покупателей авто

Криминалист Шелков рассказал, как не лишиться денег и не купить машину-распил

Схема обмана покупателей автомобилей с продажей «конструкторов-распилов», ввезенных в нашу страну в виде запчастей, снова стала актуальной в России. Об этом заявил в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Как правило, это праворульные машины и легализуют их в России, предоставляя документы из Белоруссии, якобы машина пришла из Союзного государства. Как будто она там долгое время стояла на учете для того, чтобы не платить таможенные сборы», – объяснил собеседник издания.

На самом деле в Белоруссии иномарки на учете не стояли, а документы на них – поддельные, потому что в этой стране много лет действует запрет на постановку на учет праворульных машин. Но, благодаря нечистым на руку аффилированным должностным лицам, иномарки все-таки получают официальный российский электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС). Шелков подчеркивает, что уловка заключается в том, что машина получает временный легальный статус, но при проверке в ГАИ обман с поддельными документами вскрывается, в итоге у авто аннулируют и регистрацию, и ЭПТС.

Аналогичная схема была популярна в «нулевые» годы на Дальнем Востоке. Тогда японские машины распиливали по центральной части кузова, чтобы оформить растаможку как запчасти. Название «распилы» как раз из тех времен. Сегодня на фоне роста цена на авторынке РФ схожие схемы снова стали востребованы у злоумышленников.

Как правило, мошенники по такой схеме продают праворульные японские иномарки, проверить которые по базам достаточно сложно, подчеркивает Шелков. У таких автомобилей нет 18-значного VIN-номера, есть только номер кузова (фрейм), при этом мошенники убеждают покупателей, что машина якобы стоит на спецучете. К тому же продают таким автомобили по очень привлекательным ценам. Такие «конструкторы» невозможно ввести в правовое поле, поэтому пострадавшим покупателям если и вернут деньги, то только частично, подчеркивает Шелков.

«С “конструкторами” ничего не сделать, потому что на учет их не поставить. У людей эти машины останутся ровно в том виде, в котором они были завезены в РФ, – в качестве металлолома. Пострадавшие получат какие-то компенсации, но здесь речь не идет даже о миллионах», – констатирует эксперт.

Чтобы не стать жертвой обмана мошенников, можно распознать «конструктор» по внешнему виду, но сделать это очень непросто. Дело в том, что современные технологии сварки, высококачественные материалы и профессиональное оборудование позволяют мошенникам подменять кузовные элементы практически незаметно. Одним из косвенных признаков «распила» является замена уплотнителей окон.

Дело в том, что при разборке кузова вернуть старые резинки на место без следов практически невозможно, а для дополнительной проверки понадобится толщиномер. Его применяют на стойках, а также передней и задней части кузова для выявления аномалий геометрии и толщины металла.

Слишком заманчивая цена на машину тоже должна насторожить покупателя, это сигнал, что с машиной что-то не так.

«При покупке конструктора часто дают существенную скидку, что должно насторожить покупателя. Чтобы избежать лишних рисков, лучше отказаться от покупки автомобиля на рынке авто с пробегом и обратиться в официальный дилерский центр, где представлены только проверенные машины», – советуют в ГК «АвтоСпецЦентр».

Шелков подчеркивает, что регистрировать авто в ГАИ покупателю нужно самостоятельно. И вообще – избегать ситуаций, когда кто-то посторонний с документами на машину уходит в неизвестном направлении, резюмирует эксперт.

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Источник: gazeta.ru