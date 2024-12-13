Сколько водителей без ОСАГО поймают камеры? Ответ эксперта

При проверке ОСАГО через камеры количество нарушителей может сократиться на 40%

В России начались испытания системы автоматической проверки полисов ОСАГО с помощью дорожных камер. Пока водителям лишь отправляют уведомления о нарушении, однако в будущем, конечно, введут штрафы. Как система повлияет на количество водителей без полисов и как она будет работать?

Юрист Георгий Габолаев считает, что система проверки ОСАГО через камеры – это ответ на проблему широкого распространения случаев эксплуатации авто без полиса. Страхование обязательное, но многие водители предпочитают экономить на страховке или вовсе игнорируют ее, отмечает эксперт. Задача новой системы — значительно повысить эффективность контроля за соблюдением закона и сократить количество автомобилей без полиса. К тому же использование камер значительно ускорит процесс выявления нарушений и снизить нагрузку на сотрудников ГИБДД.

Мнение эксперта

Георгий Габолаев, юрист, основатель и гендиректор компании «Группа-А»:

– Внедрение системы проверки будет осуществляться через камеры, которые автоматически считывают номерные знаки и сверяют их с данными о наличии полиса ОСАГО в базе данных. Камеры будут расположены на основных дорогах, в том числе на трассах и в городах, и будут работать круглосуточно.

Система автоматической проверки ОСАГО через камеры имеет потенциал значительно снизить количество автомобилей, ездящих без страховки. Примером эффективности подобных инициатив можно считать уже существующие системы контроля за другими нарушениями ПДД, где штрафы, выписанные через камеры, показали свою действенность. Например, штрафы за превышение скорости через камеры значительно сократили количество нарушений.

По данным РСА, в 2023 году в России насчитывалось около 3,5 миллионов автомобилей без полиса ОСАГО, что составляет примерно 10% от общего числа зарегистрированных автомобилей. Если система с штрафами через камеры заработает полноценно, то, в теории, количество автомобилей без полиса может сократиться на 30-40%, особенно если штрафы будут существенно увеличены.

Если с помощью автоматических камер удастся выявить и оштрафовать хотя бы 20-30% всех нарушителей, количество автомобилей без ОСАГО может сократиться на 700 тыс. – 1 млн единиц. Это приведет к значительному увеличению поступлений в систему страхования и улучшению безопасности дорожного движения, так как большее количество водителей будет стремиться приобретать полис, чтобы избежать штрафов.

Несмотря на перспективы, эксперт видит и потенциальные проблемы, которые могут осложнить работу системы.

Технические проблемы: Необходимость обеспечения точности работы камер и базы данных, а также предотвращение ошибок в системах.

Приватность данных: Нужно учитывать, как информация о водителях и их транспортных средствах будет защищена от несанкционированного доступа.

Противодействие со стороны водителей: Некоторые водители могут пытаться использовать различные способы уклонения от системы – например, установка маскировок на номерные знаки.

В целом же система проверки ОСАГО через камеры имеет все шансы значительно повысить уровень соблюдения законодательства и уменьшить количество автомобилей без полиса, считает Габолаев.

Новая система поможет не только контролировать наличие страховки, но и повысить безопасность на дорогах, особенно в контексте растущего числа нарушений.

Однако для эффективного функционирования системы необходимо ее постепенное внедрение, с учетом возможных технических сложностей и высокой эффективности штрафных мер, заключает эксперт.