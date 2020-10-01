Опции Lada, про которые никто не знает: ответ АВТОВАЗа

Электропривод двери багажника, подсветка поворотов и контроль давления в шинах — оказывается, все это уже есть.

Материалы по теме Три фишки Vesta и XRAY, о которых молчит АВТОВАЗ (обновлено)

Сегодня утром мы рассказывали о функциях, присутствующих на Lada Vesta и Lada XRAY, но мало известных для водителей.

Таких мы насчитали три: подсветка поворотов противотуманными фарами, присутствующая в некоторых комплектациях, функция бесконтактного открывания багажника smart foot, устанавливаемая рядом официальных дилеров, а также функция контроля давления в шинах, которая нигде официально не указана, но некоторые владельцы активируют ее сами.

По первой функции все понятно: пункт «противотуманные фары с функцией освещения поворота» действительно присутствует в официальных данных — например, в комплектациях седана Весты Luxe/Prestige и Exclusive. А вот со вторым и третьим моментами до последнего времени сохранялась неясность. Мы обратились за разъяснениями в пресс-службу АВТОВАЗа.

ЗР: Является ли установка опции smart foot согласованной с заводом-изготовителем?

АВТОВАЗ: Да, опция электропривода двери багажника есть в официальном каталоге LADA Image. Дилеры принимают самостоятельное решение о предложении тех или иных аксессуаров клиентам.

ЗР: Почему завод не предлагает такую опцию сам?

АВТОВАЗ: Нет экономически оправданного спроса со стороны клиентов.

ЗР: Почему опция контроля давления в шинах не подключена с завода?

АВТОВАЗ: Вопрос находится в стадии проработки.

Таким образом, бесконтактное открывание багажника на Lada Vesta и Lada XRAY действительно есть, но производитель отдает установку требующегося дополнительного оборудования дилерам, а вот контроль давления в шинах можно ожидать как один из пунктов в будущих комплектациях, предусмотренных заводом-изготовителем.

Каким будут комплектации нового Ларгуса, пока неизвестно, но некоторые подробности уже есть: в частности, зеркала универсал и фургон унаследуют у Lada Vesta.

Фото: АВТОВАЗ