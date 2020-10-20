Новый Largus получит зеркала от Весты — журнал За рулем

Новый Largus получит зеркала от Весты

Но их доработают.

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Опубликованы первые фото салона Lada Largus FL

Обновленные универсал и фургон Lada Largus FL получат зеркала от Lada Vesta, однако в ходе адаптации они были доработаны. Об этом рассказал Youtube-канал PRO Автомобильные зеркала. Кроме того, в видео подробно сравниваются нынешние зеркала Ларгуса и новые — и показано, почему новый вариант лучше.

Работы по новым зеркалам для Lada Largus велись АВТОВАЗом совместно с компанией Prizma. Чтобы зеркала от Весты встали на Ларгус, потребовалось изменить кронштейн крепления зеркала к кузову. Среди плюсов новых зеркал подчеркивается более оптимальная аэродинамика: на тестовом автомобиле боковые передние стекла загрязняются гораздо меньше, чем с традиционными зеркалами.


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Новые зеркала будут оснащаться как механическим, так и электрическим приводом, а также электроскладыванием и обогревом. В правом зеркале — датчик температуры. Корпуса могут складываться и раскладываться в обе стороны. На актуальном (дорестайлинговом) Ларгусе заменить родные зеркала на новые можно будет только с доработками по месту — узлы не взаимозаменяемые, у новых три точки крепления к кузову вместо двух.

По информации канала, такие зеркала можно будет увидеть на Ларгусах в начале 2021 года, что косвенно указывает на сроки выхода семейства Lada Largus FL на рынок.

Видео: Youtube, канал PRO Автомобильные зеркала
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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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