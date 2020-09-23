Обновленный Lada Largus: собран первый экземпляр

Поставщики завода решили проблемы и готовы к массовому производству.

Материалы по теме Largus Cross после фейслифта: теперь известно почти все!

Главным обновлением в модельном ряду Lada станет универсал повышенной вместимости Largus, в честь фейслифта получивший дополнение к названию FL. Сборка серийных образцов Ларгуса с освеженной внешностью должна начаться в ближайшее время — об этом говорит тот факт, что на прошлой неделе на АВТОВАЗе собрали первый экземпляр обновленного Ларгуса, полностью соответствующий товарному виду.

На конвейере АВТОВАЗа в Тольятти ранее уже собирали Ларгусы в новой версии (как в обычном исполнении, так и в модификации Largus Cross) — эти машины нужны для отработки производственных процессов, а также для прохождения дорожных испытаний. Но отдельные детали на этих тестовых автомобилях были сделаны по обходным технологиям и не соответствовали окончательному (читай — товарному) виду: передний бампер, решетка радиатора, облицовка центрального тоннеля.

Ранее сообщалось, о каких именно несоответствиях идет речь: например, решетка радиатора могла иметь глянцевый блеск, в то время как окончательный вариант детали такого эффекта не предусматривает. А вот у собранного 18 сентября универсала Largus FL белого цвета в комплектации Luxe все детали имели законченный вид, пишет AvtoVAZ News со ссылкой на собственные данные. Вывод делается такой: поставщики завода решили проблемы и готовы к массовому производству.

Вероятный срок запуска Lada Largus FL в серию — конец октября 2020 года.

Некоторые интерьерные решения Largus FL уже опробованы на спецверсии нынешнего Ларгуса — Largus Cross Quest: речь идет о более рельефных передних сиденьях с трехступенчатым обогревом.

Фото: АВТОВАЗ