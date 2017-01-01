Largus Cross Quest — начались продажи — журнал За рулем

Largus Cross Quest — начались продажи

Особая версия Лады предлагается по цене от 841 900 до 864 900 рублей, в зависимости от вместительности салона.

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У официальных дилеров АВТОВАЗа появилась новая версия внедорожного универсала Lada Largus Cross под названием Quest. Эту особую серию также получила Лада Гранта Кросс.

Главным отличием автомобиля стали контрастные элементы, а также особая комплектация, рассчитанная на автопутешествия большими компаниями. Машины отличаются колесными дисками нового дизайна, окрашенными в черный цвет, такими же черными лакированными обтекателями зеркал заднего вида, а также шильдиками с надписью «Quest».

Кроме того, салон особой серии получил дополнительную шумоизоляцию, а также удобные передние кресла, отличающиеся развитой боковой поддержкой и лучше распределяющие вес седоков. Сиденья оборудованы 3-ступенчатым подогревом и размашистой регулировкой по высоте. Также изменилось рулевое колесо, получив особую отделку.

Как отметили в компании, список представленных опций, если бы они не входили в комплектацию версии Quest, сделал бы автомобиль на 20% дороже. Поэтому на заводе новую версию называют выгодной покупкой.

Пятиместный внедорожный универсал Ларгус в версии Quest стоит 841 900 рублей, а его семиместный вариант — 864 900 рублей.

Фото: АВТОВАЗ

Largus Cross Quest — начались продажи

Особая версия Лады предлагается по цене от 841 900 до 864 900 рублей, в зависимости от вместительности салона.

Largus Cross Quest — начались продажи — фото 1164723Largus Cross Quest — начались продажи — фото 1164722Largus Cross Quest — начались продажи — фото 1164724Largus Cross Quest — начались продажи
Largus Cross Quest — начались продажи

Особая версия Лады предлагается по цене от 841 900 до 864 900 рублей, в зависимости от вместительности салона.

Largus Cross Quest — начались продажи — фото 1164724Largus Cross Quest — начались продажи — фото 1164722Largus Cross Quest — начались продажи — фото 1164723Largus Cross Quest — начались продажи
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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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