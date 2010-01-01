Largus Cross после фейслифта: теперь известно почти все! — журнал За рулем

Largus Cross после фейслифта: теперь известно почти все!

Стало понятно, как будет выглядеть передняя часть кузова кросс-версии.

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Обновленный Lada Largus: полный список изменений

Единственная модель Lada, обновления которой не заморозили из-за пандемии (если не считать Niva с обновленной эмблемой и приборами), — Largus FL. Объем изменений по сравнению с нынешними машинами уже известен, невыясненными остаются лишь некоторые нюансы внешности. Теперь стало известно, что будет с дизайном передней части кузова кросс-версии Largus Cross FL.

Обновленный Ларгус Кросс, помимо традиционного для него пластикового обвеса и несколько иных бамперов, от «просто» Ларгуса можно будет отличить по решетке радиатора, пишет AvtoVAZ News. Если на универсалах и фургонах Largus FL она имеет матовое покрытие и состоит из двух продольных ламелей, то у «кросса» — ячеистый рисунок и глянцевая окраска пластика. Стоит оговориться, что речь пока идет о замеченных на испытаниях предсерийных экземплярах.

Сбоку автомобиль будет выглядеть почти так же, как нынешний Largus Cross (на фото).
Сбоку автомобиль будет выглядеть почти так же, как нынешний Largus Cross (на фото).

В обновленном семействе Largus останется три модели — фургон, универсал и кросс-версия. В ряде комплектаций будет возможна установка парктроников, боковых подушек безопасности и штатного навигатора в мультимедийном комплексе. У обновленных Ларгусов будут фары текущего Renault Logan и зеркала Lada Vesta, а интерьер окажется частично заимствован у Lada Xray Cross и Renault Duster. Модель должна пойти в серию в конце 2020 года.

  • Первые предсерийные экземпляры приподнятого универсала Largus Cross FL на АВТОВАЗе собрали в марте 2020 года. Сейчас эти машины проходят дорожные испытания.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Largus (10)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Недостатки:

не лезет в гараж, дорогой цельнометаллический глушитель, прожорлив.

Комментарий:

циатим очень скоро окислится надо мазать графиткой

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