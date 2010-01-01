Largus Cross после фейслифта: теперь известно почти все!

Стало понятно, как будет выглядеть передняя часть кузова кросс-версии.

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Единственная модель Lada, обновления которой не заморозили из-за пандемии (если не считать Niva с обновленной эмблемой и приборами), — Largus FL. Объем изменений по сравнению с нынешними машинами уже известен, невыясненными остаются лишь некоторые нюансы внешности. Теперь стало известно, что будет с дизайном передней части кузова кросс-версии Largus Cross FL.

Обновленный Ларгус Кросс, помимо традиционного для него пластикового обвеса и несколько иных бамперов, от «просто» Ларгуса можно будет отличить по решетке радиатора, пишет AvtoVAZ News. Если на универсалах и фургонах Largus FL она имеет матовое покрытие и состоит из двух продольных ламелей, то у «кросса» — ячеистый рисунок и глянцевая окраска пластика. Стоит оговориться, что речь пока идет о замеченных на испытаниях предсерийных экземплярах.

Сбоку автомобиль будет выглядеть почти так же, как нынешний Largus Cross (на фото).

В обновленном семействе Largus останется три модели — фургон, универсал и кросс-версия. В ряде комплектаций будет возможна установка парктроников, боковых подушек безопасности и штатного навигатора в мультимедийном комплексе. У обновленных Ларгусов будут фары текущего Renault Logan и зеркала Lada Vesta, а интерьер окажется частично заимствован у Lada Xray Cross и Renault Duster. Модель должна пойти в серию в конце 2020 года.

Первые предсерийные экземпляры приподнятого универсала Largus Cross FL на АВТОВАЗе собрали в марте 2020 года . Сейчас эти машины проходят дорожные испытания.

Фото: АВТОВАЗ