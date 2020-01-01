Какую Lada Niva собирают сейчас: все отличия от Chevrolet

В июле выпустят почти полторы тысячи обновленных машин.

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Стало известно, сколько автомобилей под брендом Lada Niva будет произведено на заводе «Лада Запад Тольятти» в июле, а также какие именно машины сейчас выпускает предприятие. Предварительный план на второй летний месяц — 1462 товарных автомобиля, сообщает AvtoVAZ New. Напомним: с 1 июня 2020 года с конвейера сходили внедорожники Niva без эмблемы на решетке радиатора и без комбинации приборов.

Теперь на собираемые автомобили устанавливается новая комбинация — и, очевидно, ранее собранные автомобили также будут доукомплектованы бортовыми приборами. По предварительным данным, новая комбинация для Нивы содержит два традиционных циферблата с окошком бортового компьютера между ними. Самый вероятный вариант — это приборы обновленной Lada 4x4. Что касается эмблемы на решетке, то на товарных автомобилях производства «Лада Запад Тольятти» ее все еще нет — очевидно, на предприятии ждут начала поставок от смежников.

Такая Lada Niva — с эмблемой Lada и новой комбинацией приборов — в ближайшее время должна появиться у дилеров. Что касается полноценного рестайлинга, то он произойдет в 2023 году.

Напомним, «Лада Запад Тольятти» — это предприятие, ранее известное как GM-AVTOVAZ. Дилеры бывшего GM-AVTOVAZ будут продавать Нивы только до 10 июля, после чего все продажи будут идти через фирменную сеть АВТОВАЗа.

Внедорожник под новым именем Lada Niva уже получил российское ОТТС.

Фото: GM-AVTOVAZ