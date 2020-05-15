Lada Niva: серийный выпуск официально одобрен

Новое ОТТС проясняет сразу несколько вопросов, которые в последние месяцы активно обсуждались в СМИ и соцсетях.

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Внедорожник Niva получил новое Одобрение типа транспортного средства — аннулирование прежнего документа (действовал до декабря 2022 года) и выдача нового, опубликованного в базе Роспатента, связаны с корректировкой названия: теперь модель может официально называться Lada Niva. Впрочем, в документе прописано и прежнее коммерческое наименование — Chevrolet Niva Bertone edition, что допускает производство и продажу машин для некоторых рынков и под этим именем.

Новое ОТТС проясняет сразу несколько вопросов, которые в последние месяцы активно обсуждались в СМИ и соцсетях. Основное место сборки модели не изменится — Ниву будут собирать на предприятии «ЛАДА Запад Тольятти», которое до недавнего времени называлось GM-AVTOVAZ и выпускало внедорожники с 2002 года. Еще один сборочный завод также остается в строю — это «СарыаркаАвтоПром», собирающий для рынка Казахстана внедорожники под брендом Chevrolet Niva из машинокомплектов, поставляющихся из Тольятти. А вот конвейер АВТОВАЗа в качестве места сборки Нивы, вопреки слухам, не значится.

Второй момент: в том виде, в котором внедорожник впервые публично будет представлен под именем Lada Niva, он, вероятно, просуществует, до 13 мая 2023 года — именно эта дата указана в качестве срока прекращения действия ОТТС. Выпускаться внедорожники с шильдиком Lada могут, согласно документу, уже с 14 мая 2020 года. Неясности тут остаются только с датой реального показа автомобиля публике и с тем, какими изменениями во внешности модели ограничится переход под крыло Lada: банальным бейдж-инжинирингом или все же хотя бы минимальным фейслифтом.

По технической же части изменений никаких: бензиновый двигатель на 80 л.с. и 127 Нм, 5-ступенчатая механика, раздаточная коробка с понижающим рядом и блокировкой межосевого дифференциала. По комплектациям, судя по всему, тоже все останется в более-менее прежнем виде: у Нивы будет одна или две фронтальных подушки безопасности, часть версий получат мультимедийную систему с тачскрином (сейчас такая устанавливается в двух самых дорогих варианта оснащения), камеру заднего вида, кондиционер, обогрев и электрорегулировку зеркал, регулируемое по высоте водительское сиденье, а вот задних электростеклоподъемников, как и подогрева заднего ряда сидений, по-прежнему не предвидится.

Сейчас внедорожники Chevrolet Niva по ценам от 686 000 рублей уже продаются в автосалонах Lada, а также в заканчивающих работу дилерских центрах GM-AVTOVAZ.

Фото: GM-AVTOVAZ