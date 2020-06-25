Рестайлинг Lada Niva: ее будут выпускать до 2033 года

Рестайлинг стоит в плане на 2023 год и, похоже, изменений будет много.

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Внедорожник Niva, который после выкупа АВТОВАЗом акций совместного предприятия у компании General Motors готовится войти в модельный ряд отечественного бренда Lada, подвергнется рестайлингу в 2023 году (то есть примерно в одно время с новым поколением Lada 4x4) и просуществует в производстве как минимум до 2033 года. Об этом Газета.ру сообщает со ссылкой на хорватского поставщика АВТОВАЗа, компанию AD Plastik Group.

По информации издания, эта компания будет поставлять для рестайлинговой Нивы широкий ряд деталей: передние и задние юбки бампера, корпуса колесных арок, протекторы задних крыльев, боковые накладки, внутренние абсорберы бамперов, пластиковые расширители колесных арок, облицовки стоек, фальш-решетки радиатора, а также амортизаторы. Производство будет налажено в Тольятти — там же, где производится и сам внедорожник.

Из сообщения компании можно сделать вывод, что рестайлинг у Нивы ожидается довольно серьезный: внешне внедорожник «будет полностью переработан». Меж тем на АВТОВАЗе пока подтверждают лишь смену логотипа с Chevrolet на Lada, которая должна произойти в ближайшее время.

Фото: АВТОВАЗ