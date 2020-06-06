Lada Niva: обновление откладывается

Товарные автомобили уже есть, но они собраны не полностью.

Материалы по теме Lada Niva: серийный выпуск официально одобрен

Фейслифтинг Нивы, которая раньше выпускалась под брендом Chevrolet, похоже, отложен до лучших времен, а АВТОВАЗ решил привести Ниву к соответствию модельному ряду Lada минимальными средствами.

В начале июня предприятие «Лада Запад Тольятти» (ранее — Джи Эм АВТОВАЗ) собирало внедорожники, у которых наблюдается так называемый некомплект. По данным сообщества AvtoVAZ News, у автомобилей отсутствует решетка радиатора с эмблемой, а также комбинация приборов. Некомплектные автомобили вывозятся за территорию завода на накопительную площадку, где будут доукомплектованы позже. Возможными причинами такого положения вещей источник называет отмену изменения передней части кузова.

Niva переживала обновление внешности, но случилось это довольно давно, в 2009 году. А на фото — первоначальный вариант, пошедший в серию в 2002 году.

Вероятно, дело в том, что по планам автомобили, выпускающиеся с 1 июня, должны были нести на себе эмблему Lada, но на АВТОВАЗе слишком долго решали, каким именно будет объем изменений. В результате решили поменять лишь решетку радиатора, эмблему и комбинацию приборов, но конструкторы, технологи или поставщики, вероятно, не успели среагировать до указанного срока.

Среди тех немногих проектов обновления модельного ряда Lada, которые остались незамороженными в кризис — Largus FL, по которому уже известен полный список изменений.

Фото: GM-AVTOVAZ