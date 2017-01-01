Новое оснащение для Lada Largus FL подтверждено официально

Обращает на себя внимание список возможного оборудования автомобиля — помимо позиций, уже применяющихся в Ларгусе, появились новые пункты.

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АВТОВАЗ получил Одобрение типа транспортного средства на модель Lada Largus, и очевидно, оно касается обновленной версии, носящей наименование Largus FL. Документ опубликован на сайте Росстандарта. Обращает на себя внимание приведенный в ОТТС список возможного оборудования автомобиля. Помимо позиций, уже применяющихся в Ларгусе нынешнего исполнения, появились такие пункты: боковые подушки безопасности, система помощи при парковке, навигация.

Ранее стал известен неофициальный список изменений Ларгуса в рамках обновления — в нем отмечены парктроники и мультимедийный центр, но нет указаний на навигацию, а боковые подушки не упоминались ни в одном из прежних сообщений о Lada Largus FL. Отметим, что указанное в ОТТС оборудование следует рассматривать как возможное для применения в новом Ларгусе: документ дает производителю право его устанавливать, но полной гарантии, что АВТОВАЗ непременно включит его в какие-то из комплектаций Largus FL, пока нет.

Ожидается, что Largus FL получит освеженную переднюю часть кузова с фарами от актуального Renault Logan, зеркала Lada Vesta, элементы интерьера Lada Xray Cross и Renault Duster, а также некоторые компоновочные решения, улучшающие эргономику. По предварительным данным, запуск в серию обновленного Ларгуса планируется в конце 2020 года.

В данный момент автомобили из опытной партии проходят дорожные испытания.

Фото: АВТОВАЗ