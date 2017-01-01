Новое оснащение для Lada Largus FL подтверждено официально — журнал За рулем

Новое оснащение для Lada Largus FL подтверждено официально

Обращает на себя внимание список возможного оборудования автомобиля — помимо позиций, уже применяющихся в Ларгусе, появились новые пункты.

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Обновленный Lada Largus: полный список изменений

АВТОВАЗ получил Одобрение типа транспортного средства на модель Lada Largus, и очевидно, оно касается обновленной версии, носящей наименование Largus FL. Документ опубликован на сайте Росстандарта. Обращает на себя внимание приведенный в ОТТС список возможного оборудования автомобиля. Помимо позиций, уже применяющихся в Ларгусе нынешнего исполнения, появились такие пункты: боковые подушки безопасности, система помощи при парковке, навигация.

Ранее стал известен неофициальный список изменений Ларгуса в рамках обновления — в нем отмечены парктроники и мультимедийный центр, но нет указаний на навигацию, а боковые подушки не упоминались ни в одном из прежних сообщений о Lada Largus FL. Отметим, что указанное в ОТТС оборудование следует рассматривать как возможное для применения в новом Ларгусе: документ дает производителю право его устанавливать, но полной гарантии, что АВТОВАЗ непременно включит его в какие-то из комплектаций Largus FL, пока нет.

Ожидается, что Largus FL получит освеженную переднюю часть кузова с фарами от актуального Renault Logan, зеркала Lada Vesta, элементы интерьера Lada Xray Cross и Renault Duster, а также некоторые компоновочные решения, улучшающие эргономику. По предварительным данным, запуск в серию обновленного Ларгуса планируется в конце 2020 года.

Фото: АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Largus (9)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Большой салон. хорошо лазит по сугробам, не швыряет не кидает. хорошо входит в повороты. движок вроде неплохой кпп включается понятно.чётко.

Недостатки:

плохое качество сборки отдельных элементов куча недоделок (конструктивных, инженерных — см комментарий) нет элементарных вещей (свойственных коммерческой машине и функциям) жрёт бензин 10л/100 км это вы считаете нормально для условно коммерческой машины?? (а тем более для личной? Вы серьезно? что...

Комментарий:

выдана машина произведена в ноябре 2019 года. Служебная. новая. казалось бы езди и радуйся? комплектация не дешевая. НО: никаких бардачков под рулем водителя. только пассажирский замок зажигания — неделю езжу пытаюсь попасть. инженеры сами пробовали его в работе почему ключ надо вращать в руке ,...

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