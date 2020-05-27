Обновленный Largus сфотографировали на дорожных испытаниях

Сравнение реальной фотографии и нашего рендера говорит о том, что предположения, в целом, оказались верны.

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В Тольятти сфотографировали Ларгус, передняя часть которого затянута в камуфляжную пленку. Очевидно, в объективы попал Largus FL — обновленная версия (FL означает «facelift»), которую, по предварительной информации, должны официально представить в начале осени 2020 года. 26 мая в интернете распространились снимки обновленного универсала на заводском треке, на них машина сфотографирована издалека, и детали неразличимы.

Но в тот же день появилось несколько фотографий, на которых Largus FL — уже в исполнении фургон — движется по дорогам общего пользования, такие изображения опубликовал ресурс Tuningstock. Беглое сравнение реальной фотографии (фото 1) и апрельского рендера «За рулем» (фото 2) говорит о том, что предположения в целом оказались верны: «гриль» решетки получил две продольные планки, как у остальных моделей Lada в стиле x-face, а эмблема стала заметно крупнее.

Нижние части характерных «бумерангов» будут проходить над противотуманками, как у моделей Xray и Granta. У Весты, напомним, хромированные элементы переднего бампера «обнимают» противотуманные фары снизу. А вот зеркала с повторителями поворотников как раз похожи на те, что стоят на Lada Vesta.

Принципиальный вопрос остается только по головному свету: будет ли обновленный Ларгус использовать, как утверждали некоторые источники, фары Renault Logan, выпускающегося на той же линии конвейера на АВТОВАЗе, или же ему достанутся сфотографированные на сборке фары, отчетливо напоминающие автомобили Datsun. Отметим, что адаптировать фару Logan к соплатформенному Ларгусу проще ввиду унификации (сейчас на Ларгусе используются фары Logan предыдущей генерации).

В Lada Largus FL мы должны увидеть обивки дверей Renault Duster, кресла и руль Lada XRAY Cross, кнопки стеклоподъемников на дверях, мультимедийный комплекс с камерой заднего вида и еще целый ряд новых элементов и функций.

Фото: Tuningstock