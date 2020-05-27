Обновленный Largus сфотографировали на дорожных испытаниях — журнал За рулем

Обновленный Largus сфотографировали на дорожных испытаниях

Сравнение реальной фотографии и нашего рендера говорит о том, что предположения, в целом, оказались верны.

Lada Largus
Lada Largus

LADA > Largus

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АВТОВАЗ начал сборку обновленного Lada Largus Cross

В Тольятти сфотографировали Ларгус, передняя часть которого затянута в камуфляжную пленку. Очевидно, в объективы попал Largus FL — обновленная версия (FL означает «facelift»), которую, по предварительной информации, должны официально представить в начале осени 2020 года. 26 мая в интернете распространились снимки обновленного универсала на заводском треке, на них машина сфотографирована издалека, и детали неразличимы.

Но в тот же день появилось несколько фотографий, на которых Largus FL — уже в исполнении фургон — движется по дорогам общего пользования, такие изображения опубликовал ресурс Tuningstock. Беглое сравнение реальной фотографии (фото 1) и апрельского рендера «За рулем» (фото 2) говорит о том, что предположения в целом оказались верны: «гриль» решетки получил две продольные планки, как у остальных моделей Lada в стиле x-face, а эмблема стала заметно крупнее.

Нижние части характерных «бумерангов» будут проходить над противотуманками, как у моделей Xray и Granta. У Весты, напомним, хромированные элементы переднего бампера «обнимают» противотуманные фары снизу. А вот зеркала с повторителями поворотников как раз похожи на те, что стоят на Lada Vesta.

Принципиальный вопрос остается только по головному свету: будет ли обновленный Ларгус использовать, как утверждали некоторые источники, фары Renault Logan, выпускающегося на той же линии конвейера на АВТОВАЗе, или же ему достанутся сфотографированные на сборке фары, отчетливо напоминающие автомобили Datsun. Отметим, что адаптировать фару Logan к соплатформенному Ларгусу проще ввиду унификации (сейчас на Ларгусе используются фары Logan предыдущей генерации).

  • В Lada Largus FL мы должны увидеть обивки дверей Renault Duster, кресла и руль Lada XRAY Cross, кнопки стеклоподъемников на дверях, мультимедийный комплекс с камерой заднего вида и еще целый ряд новых элементов и функций.

Фото: Tuningstock
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Отзывы о LADA Largus (9)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Большой салон. хорошо лазит по сугробам, не швыряет не кидает. хорошо входит в повороты. движок вроде неплохой кпп включается понятно.чётко.

Недостатки:

плохое качество сборки отдельных элементов куча недоделок (конструктивных, инженерных — см комментарий) нет элементарных вещей (свойственных коммерческой машине и функциям) жрёт бензин 10л/100 км это вы считаете нормально для условно коммерческой машины?? (а тем более для личной? Вы серьезно? что...

Комментарий:

выдана машина произведена в ноябре 2019 года. Служебная. новая. казалось бы езди и радуйся? комплектация не дешевая. НО: никаких бардачков под рулем водителя. только пассажирский замок зажигания — неделю езжу пытаюсь попасть. инженеры сами пробовали его в работе почему ключ надо вращать в руке ,...

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