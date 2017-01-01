Новые снимки Lada Largus FL: фары крупным планом

Данные об обновленном Ларгусе продолжают пополняться — опубликована новая серия фотографий, на которых Largus FL запечатлен на улицах Тольятти. Теперь можно в подробностях рассмотреть головную оптику автомобиля — камуфляж не мешает определить, что фары у Ларгуса после фейслифта действительно будут от актуального Renault Logan.
Интересно, что в фарах, судя по всему, присутствуют, но не используются светодиодные полосы ДХО. Напомним, ранее неофициальные источники, знакомые с ходом проекта, утверждали, что фары Logan для обновленного Ларгуса будут применяться в упрощенном виде, без светодиодов.
Информация о боковых зеркалах от Lada Vesta пока подтверждения не находит: по крайней мере, у представленного на фото опытного образца зеркала не похожи на те, что применяются на Весте.
Меж тем, сборка предсерийных машин идет вовсю: как утверждает ресурс AvtoVAZ News, разместивший фото, 10 июня на конвейере в Тольятти собрано еще две белых автомобиля в кузовах фургон и универсал. Предсерийные машины предназначены для испытаний. В серию обновленная модель должна пойти в конце 2020 года.
- Известен планирующийся в рамках фейслифта список изменений, который недавно дополнился боковыми подушками безопасности. А вот системы ESP, по последним неофициальным данным, у Largus FL не будет.