Новые снимки Lada Largus FL: фары крупным планом — журнал За рулем

Новые снимки Lada Largus FL: фары крупным планом

Камуфляж не мешает определить, от какой модели обновленный Ларгус унаследует головную оптику.

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Обновленный Largus сфотографировали на дорожных испытаниях

Данные об обновленном Ларгусе продолжают пополняться — опубликована новая серия фотографий, на которых Largus FL запечатлен на улицах Тольятти. Теперь можно в подробностях рассмотреть головную оптику автомобиля — камуфляж не мешает определить, что фары у Ларгуса после фейслифта действительно будут от актуального Renault Logan.

Интересно, что в фарах, судя по всему, присутствуют, но не используются светодиодные полосы ДХО. Напомним, ранее неофициальные источники, знакомые с ходом проекта, утверждали, что фары Logan для обновленного Ларгуса будут применяться в упрощенном виде, без светодиодов.

Информация о боковых зеркалах от Lada Vesta пока подтверждения не находит: по крайней мере, у представленного на фото опытного образца зеркала не похожи на те, что применяются на Весте.

Меж тем, сборка предсерийных машин идет вовсю: как утверждает ресурс AvtoVAZ News, разместивший фото, 10 июня на конвейере в Тольятти собрано еще две белых автомобиля в кузовах фургон и универсал. Предсерийные машины предназначены для испытаний. В серию обновленная модель должна пойти в конце 2020 года.

Фото: AvtoVAZ News
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Отзывы о LADA Largus (9)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Большой салон. хорошо лазит по сугробам, не швыряет не кидает. хорошо входит в повороты. движок вроде неплохой кпп включается понятно.чётко.

Недостатки:

плохое качество сборки отдельных элементов куча недоделок (конструктивных, инженерных — см комментарий) нет элементарных вещей (свойственных коммерческой машине и функциям) жрёт бензин 10л/100 км это вы считаете нормально для условно коммерческой машины?? (а тем более для личной? Вы серьезно? что...

Комментарий:

выдана машина произведена в ноябре 2019 года. Служебная. новая. казалось бы езди и радуйся? комплектация не дешевая. НО: никаких бардачков под рулем водителя. только пассажирский замок зажигания — неделю езжу пытаюсь попасть. инженеры сами пробовали его в работе почему ключ надо вращать в руке ,...

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