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Названы самые узнаваемые китайские машины в России

«Автостат» перечислил пять самых известных китайских автомобилей в России

Geely стал самой узнаваемой китайской автомобильной маркой в России, согласно опросу, проведенному агентством «Автостат».

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Ее упомянули 29,4% респондентов. На втором месте Chery с показателем 24,6%, далее следует Haval (22,1% опрошенных).

В топ-5 самых узнаваемых россиянам «китайцев» вошли также Changan и Tank, правда с намного более скромными показателями, чем у лидеров рейтинга. Так, Changan назвали 4,1% респондентов, а Tank – 2,3%.

Ранее «За рулем» перечислил самые частые поломки в машине в сильные холода.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
13.12.2024 
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
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