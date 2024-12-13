Названы самые узнаваемые китайские машины в России
«Автостат» перечислил пять самых известных китайских автомобилей в России
Geely стал самой узнаваемой китайской автомобильной маркой в России, согласно опросу, проведенному агентством «Автостат».
Ее упомянули 29,4% респондентов. На втором месте Chery с показателем 24,6%, далее следует Haval (22,1% опрошенных).
В топ-5 самых узнаваемых россиянам «китайцев» вошли также Changan и Tank, правда с намного более скромными показателями, чем у лидеров рейтинга. Так, Changan назвали 4,1% респондентов, а Tank – 2,3%.
Ранее «За рулем» перечислил самые частые поломки в машине в сильные холода.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: «Автостат»
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
13.12.2024
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
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