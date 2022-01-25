Он просто делал свою работу — ехал по шоссе на большой скорости и отбрасывал снег на встречку.

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Обычная поездка в Огайо обернулась для десятков людей авариями всего из-за одного водителя снегоуборочной машины. Всего было повреждено более 40 автомобилей.

На снятых кадрах видно, как снегоуборщик движется в левом ряду с той же скоростью, с какой едут и другие автомобили в потоке. При этом его ковш опущен и из него на полосы встречного движения летит струя из грязной снежной каши и наледи.

Попадая на автомобили, снег и наледь разбивают им стекла. Вся дорога впереди засыпана грязью и машины начинают биться. В результате массовой аварии в больницы были доставлены 12 человек с неопасными для жизни травмами.

Как выяснилось, водитель снегоуборочной машины не новичок в своем деле и работает на этой трассе с декабря 2015 года. Удивившись его поведению, полиция направила мужчину на медосвидетельствование на алкоголь и наркотики, и до выяснения всех обстоятельств происшествия он будет находиться в административном отпуске. А вот какие повреждения из-за него получили автомобили:

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Обслуживающее трассу ведомство заявило, что все водители снегоуборочных машин проходят соответствующую подготовку и просто так людей за руль техники никто не пускает, а произошедшее — единичный случай.

А тем временем в Шри-Ланке на одной из дорог появился огромный билборд с надписью «Добро пожаловать в Краснодарский край»...

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Фото, видео: Youtube