В Шри-Ланке появился билборд «Добро пожаловать в Краснодарский край» — журнал За рулем

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В Шри-Ланке появился билборд «Добро пожаловать в Краснодарский край»

Нет, это фотошоп и не новые для юга России виды пальм!

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На трассе между Мириссой и Велигамой в Шри-Ланке на самом деле появилась огромная надпись, гласящая: «Добро пожаловать в Краснодарский край». Автором этого арт-объекта, выполненного на обычном придорожном билборде, стал российский художник Сергей Овсейкин, известный как создатель Zukclub, творческого объединения стрит-артистов.

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Недавно художник провел в Instagram опрос, в котором выяснял у подписчиков, какую надпись им хотелось бы видеть на этом рекламном щите. В голосовании с большим отрывом победил вариант, который вы видите на фото. Как пишет The Flow, предложивший эту версию пользователь получил приз в 100 рублей.

В Шри-Ланке появился билборд «Добро пожаловать в Краснодарский край»

Сегодня проезжала эту надпись, думала, вчера перебрала, но нет», — делится впечатлениями в комментариях @marinavsekupleno.

Другие комментаторы с сожалением сообщают, что вскоре надпись на билборде была замазана.

Фото: Instagram / The Flow

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