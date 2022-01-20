В Шри-Ланке появился билборд «Добро пожаловать в Краснодарский край»

Нет, это фотошоп и не новые для юга России виды пальм!

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На трассе между Мириссой и Велигамой в Шри-Ланке на самом деле появилась огромная надпись, гласящая: «Добро пожаловать в Краснодарский край». Автором этого арт-объекта, выполненного на обычном придорожном билборде, стал российский художник Сергей Овсейкин, известный как создатель Zukclub, творческого объединения стрит-артистов.

Недавно художник провел в Instagram опрос, в котором выяснял у подписчиков, какую надпись им хотелось бы видеть на этом рекламном щите. В голосовании с большим отрывом победил вариант, который вы видите на фото. Как пишет The Flow, предложивший эту версию пользователь получил приз в 100 рублей.

Сегодня проезжала эту надпись, думала, вчера перебрала, но нет», — делится впечатлениями в комментариях @marinavsekupleno.

Другие комментаторы с сожалением сообщают, что вскоре надпись на билборде была замазана.

Тем временем где-то далеко от этого места Range Rover сражается с заснеженным подъемом...

«За рулем» теперь есть и в TikTok.

Фото: Instagram / The Flow