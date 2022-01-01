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Range Rover Sport нельзя назвать паркетником. Это внедорожник со множеством умных электронных систем. Казалось бы, он должен легко взобраться по такой дороге, но не все так просто.
Справиться с автомобилем на заснеженной дороге та еще задача — в России это объяснять не нужно. Полный привод и блокировка дифференциалов — это здорово, но многое, конечно же, зависит от шин. Поэтому в «За рулем» уделяют их тестам самое пристальное внимание. Этот Range Rover Sport, надо думать, оснащен не самой дешевой зимней резиной.
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- А вот еще вариант: цепи, сетки и ремни противоскольжения.
- «За рулем» теперь есть и в TikTok.
Фото, видео: YouTube