Range Rover и заснеженный подъем — видео битвы — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Range Rover и заснеженный подъем — видео битвы

Этот Range Rover Sport вполне готов к зиме и даже «обут» в зимнюю резину. Но что-то пошло не так...

Материалы по теме
Lada Vesta Cross или Renault Logan Stepway — что выбрать?

Range Rover Sport нельзя назвать паркетником. Это внедорожник со множеством умных электронных систем. Казалось бы, он должен легко взобраться по такой дороге, но не все так просто.

Справиться с автомобилем на заснеженной дороге та еще задача — в России это объяснять не нужно. Полный привод и блокировка дифференциалов — это здорово, но многое, конечно же, зависит от шин. Поэтому в «За рулем» уделяют их тестам самое пристальное внимание. Этот Range Rover Sport, надо думать, оснащен не самой дешевой зимней резиной.

Материалы по теме
Когда помогать запрещает... закон! Вы знали об этом?Надоели штрафы? Есть новое решение!Штрафы ГИБДД привяжут к прожиточному минимуму

Материалы по теме
Lada Vesta Cross или Renault Logan Stepway — что выбрать?
Но что делать, если под рыхлым снегом скрывается отполированный лед? Искать пути объезда или вовсе никуда не ездить, сославшись на «несудьбу» и укутавшись в плед.

Фото, видео: YouTube

Наше новое видео
Skoda Octavia с пробегом: rак выбрать и не пожалеть
Hyundai Creta на вторичке — 3 (главных) проблемы, о которых нужно знать
Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче Kia

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров1615Количество комментариев1
Оцените материал
1:0
Читать комментарии (1)
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: