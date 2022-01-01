Этот Range Rover Sport вполне готов к зиме и даже «обут» в зимнюю резину. Но что-то пошло не так...

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Range Rover Sport нельзя назвать паркетником. Это внедорожник со множеством умных электронных систем. Казалось бы, он должен легко взобраться по такой дороге, но не все так просто.

Справиться с автомобилем на заснеженной дороге та еще задача — в России это объяснять не нужно. Полный привод и блокировка дифференциалов — это здорово, но многое, конечно же, зависит от шин. Поэтому в «За рулем» уделяют их тестам самое пристальное внимание. Этот Range Rover Sport, надо думать, оснащен не самой дешевой зимней резиной.

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Но что делать, если под рыхлым снегом скрывается отполированный лед? Искать пути объезда или вовсе никуда не ездить, сославшись на «несудьбу» и укутавшись в плед.

А вот еще вариант: цепи, сетки и ремни противоскольжения.

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Фото, видео: YouTube