То и дело появляются сообщения о «капсулах времени» — идеально сохранившихся автомобилях и мотоциклах из прошлого века, и мы к ним привыкли. Тут же автомобиль просто простоял на одном месте почти полвека.
Найти его можно в небольшом итальянском городке Конельяно, где он приглянулся туристам. Подумать только — 47 лет на общественной парковке… Да за это время в другом городе седанчик уже бы тысячу раз отвезли на штрафстоянку, где потом благополучно списали в утиль.
Этот Lancia Fulvia Berlina принадлежит 94-летнему жителю города Анджело Фреголенту, который до 2019 года держал газетный киоск рядом с автомобилем. Кстати, живет Фреголент тут же, в доме, возле которого стоит машина. Lancia служил ему шкафом, где торговец хранил запас газет и журналов.
Теперь власти требуют убрать автомобиль, но только потому, что на улице планируется перекладка дорожного покрытия.
- А вот как звучит выхлоп с губной гармошкой — без улыбки не газанешь.
- «За рулем» теперь можно читать в Facebook.
Фото: Google.Карты