47 лет на парковке — как машина стала памятником — журнал За рулем

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47 лет на парковке — как машина стала памятником

Этот Lancia Fulvia Sat 1970 года, припаркованный на одном месте уже 47 лет, успел стать туристической достопримечательностью.

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То и дело появляются сообщения о «капсулах времени» — идеально сохранившихся автомобилях и мотоциклах из прошлого века, и мы к ним привыкли. Тут же автомобиль просто простоял на одном месте почти полвека.

Найти его можно в небольшом итальянском городке Конельяно, где он приглянулся туристам. Подумать только — 47 лет на общественной парковке… Да за это время в другом городе седанчик уже бы тысячу раз отвезли на штрафстоянку, где потом благополучно списали в утиль.

47 лет на парковке — как машина стала памятником

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Этот Lancia Fulvia Berlina принадлежит 94-летнему жителю города Анджело Фреголенту, который до 2019 года держал газетный киоск рядом с автомобилем. Кстати, живет Фреголент тут же, в доме, возле которого стоит машина. Lancia служил ему шкафом, где торговец хранил запас газет и журналов.

47 лет на парковке — как машина стала памятником

Теперь власти требуют убрать автомобиль, но только потому, что на улице планируется перекладка дорожного покрытия.

Фото: Google.Карты

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