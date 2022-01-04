Этот Lancia Fulvia Sat 1970 года, припаркованный на одном месте уже 47 лет, успел стать туристической достопримечательностью.

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То и дело появляются сообщения о «капсулах времени» — идеально сохранившихся автомобилях и мотоциклах из прошлого века, и мы к ним привыкли. Тут же автомобиль просто простоял на одном месте почти полвека.

Найти его можно в небольшом итальянском городке Конельяно, где он приглянулся туристам. Подумать только — 47 лет на общественной парковке… Да за это время в другом городе седанчик уже бы тысячу раз отвезли на штрафстоянку, где потом благополучно списали в утиль.

Этот Lancia Fulvia Berlina принадлежит 94-летнему жителю города Анджело Фреголенту, который до 2019 года держал газетный киоск рядом с автомобилем. Кстати, живет Фреголент тут же, в доме, возле которого стоит машина. Lancia служил ему шкафом, где торговец хранил запас газет и журналов.

Теперь власти требуют убрать автомобиль, но только потому, что на улице планируется перекладка дорожного покрытия.

А вот как звучит выхлоп с губной гармошкой — без улыбки не газанешь.

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Фото: Google.Карты