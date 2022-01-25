Топ-10 самых опасных дорог в России — журнал За рулем

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Топ-10 самых опасных дорог в России

Самыми опасными по итогам 2021 года страховщики считают дороги Брянска и Иркутска.

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Составлен топ-10 «тотальных» российских городов, в которых авария чаще всего приводит к полной конструктивной гибели машины.

Лидируют брянские и иркутские дороги, говорится в исследовании страховой компании «Согласие».

Полный список, согласно данным по автокаско за 2021 год, выглядит так:

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  • Брянск — 1,72% (частота тоталей)
  • Иркутск — 1,57%
  • Вологда — 0,99%
  • Калуга — 0,96%
  • Самара — 0,9%
  • Иваново — 0,88%
  • Рязань — 0,81%
  • Ставрополь — 0,75%
  • Пермь — 0,66%
  • Кемерово — 0,65%.

В антирейтинг не вошли Москва (частота тоталей — 0,62%) и Санкт-Петербург (0,53%). Под частотой тоталей следует понимать число тотальных убытков по автокаско в городе за 2021 год, деленное на общее число полисов автокаско у страхователей в этом городе.

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На частоту критических повреждений автомобиля влияют качество дорог, освещенность, размер региона и число крупных городов, между которыми водители часто ездят по трассам.

В тех регионах, где качество дорог высокое, много скоростных магистралей, существует другая проблема — возрастает риск превышения скорости, что тоже часто приводит к серьезным авариям, говорят эксперты.

Фото: Максим Костенко/Unsplash

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