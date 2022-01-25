Топ-10 самых опасных дорог в России

Составлен топ-10 «тотальных» российских городов, в которых авария чаще всего приводит к полной конструктивной гибели машины.
Лидируют брянские и иркутские дороги, говорится в исследовании страховой компании «Согласие».
Полный список, согласно данным по автокаско за 2021 год, выглядит так:
- Брянск — 1,72% (частота тоталей)
- Иркутск — 1,57%
- Вологда — 0,99%
- Калуга — 0,96%
- Самара — 0,9%
- Иваново — 0,88%
- Рязань — 0,81%
- Ставрополь — 0,75%
- Пермь — 0,66%
- Кемерово — 0,65%.
В антирейтинг не вошли Москва (частота тоталей — 0,62%) и Санкт-Петербург (0,53%). Под частотой тоталей следует понимать число тотальных убытков по автокаско в городе за 2021 год, деленное на общее число полисов автокаско у страхователей в этом городе.
На частоту критических повреждений автомобиля влияют качество дорог, освещенность, размер региона и число крупных городов, между которыми водители часто ездят по трассам.
В тех регионах, где качество дорог высокое, много скоростных магистралей, существует другая проблема — возрастает риск превышения скорости, что тоже часто приводит к серьезным авариям, говорят эксперты.
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Фото: Максим Костенко/Unsplash