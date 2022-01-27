Еще один электробус сгорел в Москве — журнал За рулем

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Еще один электробус сгорел в Москве

В происшествии никто не пострадал — в салоне людей не было. Почувствовав запах гари, водитель сразу обесточил машину.

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26 января около 21:30 в Москве на улице Бибиревской в районе дома № 20 произошло возгорание электробуса марки КАМАЗ. Машина находилась на отстойной площадке, в салоне пассажиров не было. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает Москва24. Как уточнили в Дептрансе, электробус обслуживался в рамках контракта, что означает долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщика, а также полное участие в расследовании причин.

По предварительным данным, очаг возгорания находился под местом водителя, а в числе причин не исключается человеческий фактор. В Дептрансе добавляют, что водитель был обучен для работы на электробусе и, почувствовав запах гари, сразу же обесточил машину — в полном соответствии с инструкцией.

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Мосгортранс ведет служебное расследование, а окончательные причины произошедшего установит специальная комиссия при участии производителя техники.

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