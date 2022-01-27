Круче Теслы: этот кроссовер уже можно купить в России

Цены — от 3,7 млн рублей. Бренд будет конкурировать с Tesla, BMW, Mercedes и Audi.

Материалы по теме Объявлены цены на новый кроссовер Kia

В России начались официальные продажи электрических кроссоверов китайского бренда Weltmeister. На первом этапе у нас будут продаваться две модели. Первая — это Weltmeister EX5-Z с габаритами 4585 х 1835 х 1672 мм при колесной базе 2703 мм (для сравнения, VW Tiguan имеет длину 4486 мм и базу 2677 мм). Электромотор выдает 2180 л.с., дальность хода по циклу NEDC — 403 км. Оснащение обещают богатое, но и цена — 3,72 млн рублей.

Вторая модель — более крупный Weltmeister W6. Его габариты составляют 4620 х 1847 х 1730 мм при колесной базе 2715 мм. То есть машина чуть крупнее и просторнее Toyota RAV4 нового поколения.

Weltmeister EX5-Z

Электромотор тут той же мощности, что и у EX5-Z, а вот дальность хода — выше: 520–620 км. Процессор автопилота — в 7 раз мощнее, чем у Tesla Model 3. В конкуренты прочат немецкую тройку — BMW, Mercedes и Audi. Цена Weltmeister W6 — 4,7 млн рублей.

Weltmeister W6

Обе модели на правах официального дистрибьютора представляет в России компания «Электрокарс Рус», и приобрести машины можно пока лишь в автосалоне компании в Челябинске.

Салон Weltmeister EX5-Z

В компании заявляют, что после покупки предлагают клиенту сервисное обслуживание и полное обеспечение запчастями. Реализуемые машины находятся на гарантии.

Салон Weltmeister W6

Ранее компания начала продавать в России еще один электрический кроссовер, Skywell ET5 за 4,23 млн рублей, сообщают «Китайские автомобили». Данных о том, сколько таких машин уже продано, не приводится. Но компания не собирается останавливаться на брендах Skywell и Weltmeister и в 2022 году обещает привезти в Россию еще одну электрическую новинку из Китая.

Тем временем компания «Моторинвест» собирается наладить производство китайских электрических кроссоверов в России.

«За рулем» теперь есть и в TikTok.

Фото: «Китайские автомобили»