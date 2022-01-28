Renault-Nissan-Mitsubishi анонсировал 35 новинок — журнал За рулем

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Renault-Nissan-Mitsubishi анонсировал 35 новинок

Альянс потратит на их создание и выпуск 25 миллиардов долларов или почти 2 триллиона рублей.

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Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi готовится к следующему этапу своей Реновации, который потребует по 5 млрд долларов в год на протяжении пяти лет — итого 25 миллиардов долларов. При этом будет выпущено не менее 35 новых автомобилей до конца текущего десятилетия.

В альянсе заявили, что 90% из этих 35 новых электромобилей будут построены на пяти общих платформах. Это CMF-AEV, KEI-EV, LCV-EV, CMF-EV и CMF-BEV — каждая для своего класса машин. Платформа CMF-BEV, которая в настоящее время находится в стадии разработки, будет готова в 2024 году и станет основой для автомобилей класса Nissan Micra. В частности, на ней будет построен новый Renault R5 и модели Alpine.

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Чтобы сделать электромобили доступнее по цене, участники альянса будут иметь общих поставщиков. Это позволит снизить затраты на 50% к 2026 году и на 65% — к 2028-му.

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Что еще важнее, альянс намерен запустить собственное массовое производство твердотельных аккумуляторов к середине 2028 года и удвоить плотность энергии по сравнению с нынешними литий-ионными батареями, сократив время зарядки в три раза.

И последнее: Renault-Nissan-Mitsubishi также разрабатывает системы автономного вождения, которыми к 2026 году планирует оснастить более 10 миллионов автомобилей.

Фото: Renault-Nissan-Mitsubishi

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