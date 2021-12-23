Что за новинку готовит для России Renault — журнал За рулем

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Что за новинку готовит для России Renault

О громкой премьере в 2022 году заявил генеральный директор «Рено Россия» Ян Птачек.

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Это будет премьера мирового уровня, пообещал глава компании в России, добавив, что новинка имеет огромное значение для компании. Возможно, речь идет о новом Логане или о кроссовере Austral. Но о них уже заявлялось и к чему тогда интрига? Попробуем найти что-то еще, подходящее под описание.

На глобальном же уровне компания готовит 8 новинок, среди которых модели R4 и R5, компактный кроссовер и три коммерческих автомобиля.

Первые две машины — электрические, и в России неинтересны, тем более что производство R5 Electric намечено на 2023 год. Тогда же начнут собирать и электрический компактный кроссовер, который пока имеет кодовое название HCB. Выходит, что это может быть коммерческий фургон.

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В 2022 году планируется выход рестайлингового Trafic с электрической версией, но это, определенно, не самая важная модель для компании. Гораздо важнее Master, но выход нового поколения этого автомобиля намечен на 2024 год.

Так же в 2022 году должен появиться новый двигатель. Это 1,2-литровый турбоагрегат с технологией мягкого гибрида — 1.2 TCe 48V мощностью 130 л.с. Но и эта новинка не настолько интересна в России, чтобы устраивать здесь мировую премьеру.

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Поэтому стоит посмотреть, что готовит Dacia. Модели Duster третьего поколения и кроссовер С-класса Bigster появятся только в 2024 и 2025 годах соответственно. Но в 2022 году у компания выпустит кросс-универсал Jogger, который мог бы продаваться в России под брендом Renault.

О других новинках компаний альянса, которые могли бы выйти на российский рынок под маркой Renault, не сообщалось.

Что за новинку готовит для России Renault

Что за новинку готовит для России Renault

Фото: Dacia

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