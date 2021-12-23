Что за новинку готовит для России Renault

О громкой премьере в 2022 году заявил генеральный директор «Рено Россия» Ян Птачек.

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Это будет премьера мирового уровня, пообещал глава компании в России, добавив, что новинка имеет огромное значение для компании. Возможно, речь идет о новом Логане или о кроссовере Austral. Но о них уже заявлялось и к чему тогда интрига? Попробуем найти что-то еще, подходящее под описание.

На глобальном же уровне компания готовит 8 новинок, среди которых модели R4 и R5, компактный кроссовер и три коммерческих автомобиля.

Первые две машины — электрические, и в России неинтересны, тем более что производство R5 Electric намечено на 2023 год. Тогда же начнут собирать и электрический компактный кроссовер, который пока имеет кодовое название HCB. Выходит, что это может быть коммерческий фургон.

В 2022 году планируется выход рестайлингового Trafic с электрической версией, но это, определенно, не самая важная модель для компании. Гораздо важнее Master, но выход нового поколения этого автомобиля намечен на 2024 год.

Так же в 2022 году должен появиться новый двигатель. Это 1,2-литровый турбоагрегат с технологией мягкого гибрида — 1.2 TCe 48V мощностью 130 л.с. Но и эта новинка не настолько интересна в России, чтобы устраивать здесь мировую премьеру.

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Поэтому стоит посмотреть, что готовит Dacia. Модели Duster третьего поколения и кроссовер С-класса Bigster появятся только в 2024 и 2025 годах соответственно. Но в 2022 году у компания выпустит кросс-универсал Jogger, который мог бы продаваться в России под брендом Renault.

О других новинках компаний альянса, которые могли бы выйти на российский рынок под маркой Renault, не сообщалось.

А еще Renault готовит две водородные модели.

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Фото: Dacia