АВТОВАЗ в 2022 году: раскрыты планы по новинкам — журнал За рулем

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АВТОВАЗ в 2022 году: раскрыты планы по новинкам

Обновленная Веста и подключенные сервисы для других представителей модельного ряда. А также — вероятный запуск нового Renault Logan.

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Президент АВТОВАЗа Николя Мор поделился планами компании на следующий года на встрече с журналистами. Он намекнул на события, которые будут происходить на производственных площадках в Тольятти и Ижевске — и пообещал, что ближайшие новинки будут держать представителей СМИ «в рабочем настроении», а автомобилисты после выхода новых продуктов на рынок получат новый опыт.

Могу сказать, что характеристики, опции и качество этих моделей будут на порядок выше сегодняшнего уровня. В особенности это касается так называемых подключенных сервисов. Вы уже знаете о системах Enjoy, Enjoy Pro и Lada Connect. Но с выходом новых моделей мы выйдем на новый уровень, сделаем шаг вверх», — цитирует «Российская Газета» Николя Мора.

АВТОВАЗ в 2022 году: раскрыты планы по новинкамОсновная ставка Мора в 2022-м — на обновление бестселлера, Lada Vesta. Но, судя по недавнему тизеру, некоторые обновления может получить и XRAY
Основная ставка Мора в 2022-м — на обновление бестселлера, Lada Vesta. Но, судя по недавнему тизеру, некоторые обновления может получить и XRAY

Конкретики в словах президента по понятным причинам было немного, но очевидно, что главной новинкой 2022 года для АВТОВАЗа станет обновленное семейство Lada Vesta (т.н. Vesta FL) — Мор сообщил, что это будет «большой сюрприз», а также заявил о том, что в завод Lada Ижевск, где собирается Веста, предприятие вкладывает сейчас большие средства.

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Также ранее СМИ сообщали о том, что в 2022 году на заводе АВТОВАЗа в Тольятти стартует серийное производство Renault Logan / Sandero третьей генерации — это, по неофициальным данным, должно произойти в мае-июне, а в продажу первые автомобили попадут в июне-июле.

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А вот делящая с этим семейством платформу Renault CMF-B новая Lada Granta запустится в производство лишь в 2023-м, и главным отличием от машин французского бренда станет гамма двигателей — в ней будут вазовские агрегаты, в то время как машины Renault получат турбомотор TCe мощностью 91 л.с.

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

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