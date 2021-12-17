Мировой дефицит полупроводников сохранится и после 2022 года

Мир меняется, и автомобильной промышленности нужно перестраиваться, иначе дефицит никуда не исчезнет, а значит и с новыми машинами будут проблемы.

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Глобальный дефицит полупроводников в автомобильной промышленности и многих других отраслях продлится после 2022 года еще на несколько лет. Наибольший дефицит наблюдается в микросхемах старого поколения, которые, в основном, используются в автомобильной промышленности. Таковы основные результаты исследования компании Roland Berger «Как преодолеть кризис полупроводников. Устойчивый структурный сбой требует стратегических ответных мер со стороны автомобильной промышленности».

Согласно анализу экспертов консалтинговой компании, спрос на чипы будет расти на 17% в год с 2020 по 2022 год, а производственная мощность за тот же период вырастет только на 6% в год. Аналоговые микросхемы и МЭМС — сегменты полупроводников, в которых ожидается наибольший дефицит. И поскольку предприятия по производству полупроводников уже сейчас работают со средней мощностью 97%, быстрое расширение производства вряд ли возможно.

Кроме того, наученные горьким опытом производители автомобилей уже переходят от подхода «точно в срок» к подходу «на всякий случай», то есть создают запасы полупроводников, что усугубляет дефицит.

Автопроизводителям нужно меняться

Новые производственные мощности не решат проблему с поставками в автомобильной промышленности, поскольку инвестиции в первую очередь сосредоточены на высокопроизводительных микросхемах последнего поколения. Однако самый большой дефицит в настоящее время чипов старого поколения — с производственными технологиями 1990-х и 2000-х годов. Имея около 95% дискретных транзисторов, они до сих пор составляют львиную долю в современной электронной архитектуре автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. С другой стороны, микросхемы последнего поколения составляют лишь 5 процентов.

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Автомобильная промышленность уже в процессе перехода на новую электронную архитектуру транспортных средств, но процесс не такой быстрый: эксперты технологических и автомобильных компаний, опрошенные в ходе исследования, считают, что «традиционным» производителям на это потребуется более 5 лет.

Кроме того, необходимы прямые долгосрочные контракты на поставку с полупроводниковыми компаниями со взаимными обязательствами по мощности и закупкам на несколько лет — это также важная мера преодоления кризиса.