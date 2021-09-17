Власти считают, что Россия способна импортозаместить дефицитные компоненты

Не все, конечно, но большую часть — сможет.

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Вице-премьер Юрий Борисов в кулуарах Тюменского нефтегазового форума отметил, что проблема мировая, у нас дефицит автокомпонентов затронул не только АВТОВАЗ и КАМАЗ, но и основного производителя конечной автоэлектроники «Итэлма».

«Это временное явление. Я не считаю, что для нас это очень серьезные потери. Остановки АВТОВАЗа на сутки-двое не являются критическими», — отметил он.

Замещение может быть не на всей продуктовой линейке, потому что в России нет нужных производственных активов, например, для выпуска высокотехнологичных микроконтроллеров и процессоров. Однако часть компонентов постепенно замещается.

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Дефицит необходимых компонентов испытывает не только Россия, но и практически весь мировой автопром, заметил Юрий Борисов. Из-за пандемии произошел энергетический кризис, резко упали объемы производства, в том числе и в автомобильной мировой отрасли, что привело к невостребованности в необходимом количестве всех автокомпонентов. Сейчас мир выбирается из кризиса, но быстро нарастить выпуск необходимых деталей невозможно, это процесс постепенный. Вся мировая индустрия микроэлектроники активно над этим работает. В России, в частности, восстанавливается работа на заводе «Ангстрем» (предприятие полного цикла по производству микросхем и полупроводниковых изделий).

Российский автопроизводитель АВТОВАЗ за последние месяцы несколько раз приостанавливал производство из-за нехватки комплектующих. Источники на заводе говорят, что особо дефицитной является микросхема датчика системы ABS от компании Bosch.

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Фото: Владимир Смирнов/ТАСС