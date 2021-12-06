Новым кроссовером Renault станет Austral

Компания Renault раскрыла название модели, которой расширит свой модельный ряд. Она заменит Kadjar.

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Об этой модели автопроизводителя известно мало, называется она — Austral. Согласно официальной информации, новый кроссовер высокотехнологичен, просторен и доставит удовольствие от вождения, привнеся что-то новое в C-сегмент. Модель Austral сможет перевозить до 5 пассажиров, его длина составляет 4,51 метра (для сравнения: Kadjar — 4,45 м).

«Модель Austral заменит Kadjar в линейке Renault и поступит в продажу весной 2022 года», — говорится в официальном сообщении компании.

Вот, в общем-то, и все. Будет ли это абсолютно новый автомобиль или просто обновление и ренейминг, пока неясно. Основной упор сделан на название модели и на то, как оно возникло.

Сильвия дос Сантос, отвечающая за стратегию наименований бренда Renault, рассказала, что это производное от латинского слова australis. Austral вызывает ассоциации с яркостью и жаром юга, безмятежным удовольствием от природы, а также широкими открытыми пространствами, открывающими безграничные возможности. Название находит отклик во многих европейских языках, включая французский (что важно для бренда, гордящегося своими корнями), испанский, английский и итальянский. Международное имя важно для автомобиля, который будут продавать как в Европе, так и за ее пределами.

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С двумя буквами «А» и согласными «STR» в середине, слово построено вокруг гармоничного баланса звуков, которые «легко произносятся» и «безмятежны», что подчеркивает мощь и уверенность внедорожника.

The Austral показывает, что Renault стремится восстановить свои позиции в сегменте кроссоверов, вслед за Arkana и новым Mégane E-TECH Electric. Как объясняет Сильвия, «теперь, когда было обнародовано новое имя, волшебство только начинается».

Товарный знак «Austral» Renault зарегистрировала в 2005 году. Поговаривают, что на очереди и Koleos. Обе модели не пользовались в Европе ожидаемой популярностью, и в компании решили это исправить.

Фото: Renault