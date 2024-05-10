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Составлен психологический портрет любителя громких машин

Профессор психологии: любители авто с громким выхлопом склонны к психопатии и садизму

Измотанная растущим числом модифицированных глушителей и форсированных двигателей, издающих громкие звуки на дорогах, профессор психологии Джули Эйткен Шермер из Западного университета в Лондоне задала себе вопрос: «Кому на самом деле нравится издавать такой шум?»

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Для этого были опрошены и проведены личностные тесты среди 529 молодых людей (преимущественно мужчин), чтобы оценить их отношение к шумным машинам, модификациям глушителей и степень того, насколько это дает им возможность почувствовать себя «крутыми» за рулем.

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Проведя исследование, она выяснила, что желание громкой машины с модифицированным глушителем чаще всего выявляется у мужчин с более высокими показателями психопатии и садизма. А также, что количество мужчин, склонных к такому поведению, превосходит число женщин примерно в шесть раз.

«Мы установили, что именно черты садизма и психопатия чаще проявляются у тех, кто хочет модифицировать свои глушители, кто чувствует себя более привязанным к своему автомобилю и считает, что громкие машины — это круто», — отметила она.

Ученая считает, что безразличие к чужим чувствам и реакциям, это и есть проявление психопатии, и, вероятно, таким людям нравится наблюдать, как испуганно реагируют на громкие звуки люди и животные.

Впрочем, Шермер признала, что далеко не все любители громких автомобилей обязательно имеют такие характеристики, это лишь говорит о высокой вероятности.

Суть открытия Шермер кратко обобщила в названии своего отчета за 2023 год: «Желание громкой машины с модифицированным глушителем связано с мужчинами и более высокими баллами по психопатии и садизму».

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Источник: New York Post

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
10.05.2024
Фото:Depositphotos
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