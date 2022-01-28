Электромобили - не для России? Статистика говорит обратное!

Впервые в истории количество проданных за год автомобилей перевалило за тысячу экземпляров, причем с большим запасом.

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В 2021 году граждане России приобрели 2254 новых электромобиля, такие данные приводит в своем исследовании аналитическое агентство «Автостат». По данным источника, это в 3,1 раза больше, чем годом ранее. Но кратность — не слишком показательный критерий, пока объем сравнительно невелик. Другое дело, что еще год назад он вообще был околонулевой: никогда еще в России не продавалось за год даже тысяча электромобилей.

Эксперты агентства отмечают, что продажи электротранспорта в нашей стране неуклонно растут с 2017 года, то есть пятый год подряд. В 2021 году около трети всех купленных в РФ электрических машин — это Tesla (736 шт., в 3,3 раза больше, чем в 2020 году), чуть более четверти — Porsche (581 шт., в 6,4 раза больше), а на третьем месте — Audi (387 шт.; рост в 2,9 раза). С большим отставанием от первой тройки идет Nissan, несколько ослабивший свои позиции: 131 шт., —9%.

Porsche Taycan 4 Cross Turismo

По моделям расклад такой: самым популярным среди новых электромобилей стал Porsche Taycan — 581 экземпляр; второе место у Tesla Model 3 с показателем 432 единицы, третье — у семейства Audi e-tron, 387 штук. В топ-5 также вошли Tesla Model Y (218 шт.) и Nissan Leaf (131 шт.). Интересно, что Tesla и Nissan в России официально не продаются.

А вот китайские малоизвестные бренды уже предлагают свои электромобили в России, но пока это штучные продажи.

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Фото: Porsche