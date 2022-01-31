Глава КАМАЗа рассказал, для чего создают электромобиль КАМА-1 — журнал За рулем

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Глава КАМАЗа рассказал, для чего создают электромобиль КАМА-1

Раскрыты сферы использования этих машин, подтверждены сроки появления машин в продаже и компания-производитель.

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Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин дал интервью в программе «Специальный гость с Тиной Канделаки». В прямом эфире телеканала RTVI он рассказал ведущей не только об освоении нового семейства грузовиков, импортозамещении, влиянии пандемии на автопром и дефиците рабочей силы, но и раскрыл некоторые подробности о перспективном легковом электромобиле КАМА-1.

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«Мы не намерены конкурировать с большими кармейкерами, которые уже вложили огромные средства. Мы нашли себе нишу, определили ту, которая нас потенциально может заинтересовать. Такси, каршеринг», — рассказал Сергей Когогин.

Глава КАМАЗа рассказал, для чего создают электромобиль КАМА-1

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Глава предприятия напомнил, что он инвестировал в этот проект совместно с предпринимателем Рубеном Варданяном. По словам Когогина, КАМАЗ участвовал в разработке машины, а выпуском серийной продукции займется дочернее подразделение АО  — компания «Кама». Отмечается также, что производственная площадка для выпуска электрокара пока не определена. Подтверждены предварительные сроки появления электромобиля в продаже — 2024–2025 годы.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

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