МАЗ анонсировал полностью электрический грузовик — журнал За рулем

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МАЗ анонсировал полностью электрический грузовик

На одной зарядке машина сможет проезжать 200 км, перевозя до 4,2 тонны груза. Компонентная база полностью локализована в республике.

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В Республике Беларусь на выставке Национальной академии наук (НАН) будет представлен экспериментальный образец электрогрузовика МАЗ-4381ЕЕ.

Среднетоннажник создан МАЗом с использованием компонентов, разработанных входящим в НАН Объединенным институтом машиностроения. Сообщается, что институт разработал и поставил в адрес завода большую часть ключевых компонентов.

А именно — электродвигатель с высокоскоростной коробкой передач, тяговую аккумуляторную батарею, полный комплект силовой и управляющей электроники, а также оригинальные детали экстерьера — центральную и боковую панели кабины, накладки облицовки, панели дверей и бампера.

МАЗ анонсировал полностью электрический грузовик

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Таким образом, в показанном образце достигнут почти 100%-ный уровень локализации. Электрогрузовик предназначен для перевозки грузов до 4,5 тонн на расстояние до 200 километров, то есть для пригородных маршрутов.

Помимо МАЗ-4381ЕЕ на выставке будет показано около 400 разработок, в том числе беспилотный летательный аппарат Буревестник, антисептический гель «жидкие перчатки» и хорошо усваивающееся молоко А2, сообщает сайт МАЗа со ссылкой на материалы издания «Белта».

Фото: МАЗ

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