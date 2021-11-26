КАМАЗ готовит коммунальную технику на электричестве

О том, что столичные власти совместно с автогигантом работают над этой программой, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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О том, что и уборочная техника в Москве может быть электрической, рассказал в интервью РИА Новости Сергей Собянин.

«Мы, кстати, с КАМАЗом работаем над этой программой (Ред.: создание электрической уборочной техники), будем проводить эксперименты в этом направлении. Особенно небольшие машины вполне могут быть. Вопрос экономики и емкости, экономичности аккумулятора. Собственно, в основе истории с переводом на электрическую тягу в мире как раз лежат возможности аккумуляторных батарей, их емкости, насколько быстро их надо менять, утилизировать, стоимость этого».

Он отметил положительный опыт эксплуатации электробусов в столице. Батареи с каждым годом становятся мощнее и экономичнее.

И если первые электробусы создавали с возможностью включения дизельных печек в пиковые холодные дни, чтобы подстраховаться, то с этого года автобусам не нужна даже эта дизельная печка. Да и раньше ее не включали, потому что больше минус 20 в Москве в последние годы практически не бывало.

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Однако теперь она вообще не нужна, потому что мощность и экономичность батареи позволяют электробусам работать нормально даже в очень холодное время.

По словам мэра, если денег на такие проекты не хватит, Москва готова выйти на рынок зеленых облигаций, чтобы инвестировать в экологически чистый транспорт (электробусы, метрополитен, пригородные электрички и так далее).

Фото: Егор Алеев/ТАСС