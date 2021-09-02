В России придумали, как «озвучить» электротранспорт

Систему можно будет применять на электробусах, легковых электрокарах, а также на электрических самокатах, моноколесах и других СИМ.

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На международном фестивале «Российская креативная неделя» Институт звукового дизайна презентовал новую технологию, которая может стать прорывной. Она называется Autovoice и, по сути, представляет собой синтезатор генеративного озвучения электромобиля.

Проблема, которую призван решить Autovoice, известна давно: при движении электротранспорт не производит привычных для машин звуков, и потому является более опасным, чем традиционные автомобили и мотоциклы, т.к. приближение электрического транспортного средства почти невозможно предугадать, если он не находится в прямой видимости.

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Многие автопроизводители проводят изыскания по этой теме, причем разными способами: некоторые специально подчеркивают естественный звук электромоторов, а кто-то идет в направлении саунд-дизайна — Mercedes-Benz, например, привлек к созданию особого звучания своих электромобилей группу Linkin Park, напоминает РБК. Однако единого способа «озвучить» электротранспорт пока нет.

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Создатели Autovoice говорят, что его можно будет применять к широкой линейке машин на электрической тяге — электробусам, легковушкам и даже самокатам. Система активируется при нажатии на педаль акселератора и работает на небольших скоростях и при движении задним ходом.

Такой алгоритм неслучаен — работу звукового устройства на скорости до 20 км/ч и при движении назад предписывает регламент ЕС для электротранспорта, принятый еще в 2019 году. С июля нынешнего года этот регламент стал обязателен для всех электромобилей и гибридов, регистрирующихся в ЕС. США и другие страны тоже вводят подобные стандарты.

Если концепция Autovoice окажется жизнеспособной, она подоспеет вовремя: по принятому плану, к 2030 году 10% автопарка России будет электрическим, и уже сейчас правительство и банки стимулируют спрос на электромобили.

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Фото: Алексей Смышляев / ТАСС