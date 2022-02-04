Путин поручил перезапустить программу утилизации

В ответ вице-премьер Андрей Белоусов подчеркнул, что при этом важно не повторить ошибок предыдущих программ утилизации.

Материалы по теме Путин велел штрафовать с помощью приложения

Минпромторг получить через первого вице-премьера Андрея Белоусова поручение от президента России Владимира Путина проработать идею перезапуска программы утилизации.

Напомним, что эта программа действовала в начале и середине прошлого десятилетия, а люди, сдававшие свои старые автомобили в утиль, получали сертификат на покупку нового автомобиля в размере 50 тысяч (это была примерно пятая часть стоимости новой Лады Гранты).

«Андрей Рэмович, дайте, пожалуйста, поручение Минпромторгу, а потом доложите предложения, которые вы подготовили», — цитируют «Известия» слова президента.

По мнению первого вице-премьера, при этом надо учитывать сложившуюся конъюнктуру на автомобильном рынке страны.

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

«У нас такая программа действительно была. Она сыграла очень яркую роль в том, что были поддержаны в 2014–2015 годах объемы спроса. Я думаю, что такую программу надо возобновить. Но нужно посмотреть, чтобы мы не повторили тех ошибок, которые делали раньше, и чтобы у нас хватило мощностей, прежде всего, по разделению этих ресурсов», — высказался Андрей Белоусов.

А вот что президент России Владимир Путин думает об электромобилях.

«За рулем» теперь можно читать во ВКонтакте .

Фото: ТАСС