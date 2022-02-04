Путин поручил перезапустить программу утилизации

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Минпромторг получить через первого вице-премьера Андрея Белоусова поручение от президента России Владимира Путина проработать идею перезапуска программы утилизации.
Напомним, что эта программа действовала в начале и середине прошлого десятилетия, а люди, сдававшие свои старые автомобили в утиль, получали сертификат на покупку нового автомобиля в размере 50 тысяч (это была примерно пятая часть стоимости новой Лады Гранты).
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«Андрей Рэмович, дайте, пожалуйста, поручение Минпромторгу, а потом доложите предложения, которые вы подготовили», — цитируют «Известия» слова президента.
По мнению первого вице-премьера, при этом надо учитывать сложившуюся конъюнктуру на автомобильном рынке страны.
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«У нас такая программа действительно была. Она сыграла очень яркую роль в том, что были поддержаны в 2014–2015 годах объемы спроса. Я думаю, что такую программу надо возобновить. Но нужно посмотреть, чтобы мы не повторили тех ошибок, которые делали раньше, и чтобы у нас хватило мощностей, прежде всего, по разделению этих ресурсов», — высказался Андрей Белоусов.
- А вот что президент России Владимир Путин думает об электромобилях.
- «За рулем» теперь можно читать во ВКонтакте.
Фото: ТАСС