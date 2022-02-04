Путин поручил перезапустить программу утилизации — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Путин поручил перезапустить программу утилизации

В ответ вице-премьер Андрей Белоусов подчеркнул, что при этом важно не повторить ошибок предыдущих программ утилизации.

Материалы по теме
Путин велел штрафовать с помощью приложения

Минпромторг получить через первого вице-премьера Андрея Белоусова поручение от президента России Владимира Путина проработать идею перезапуска программы утилизации.

Напомним, что эта программа действовала в начале и середине прошлого десятилетия, а люди, сдававшие свои старые автомобили в утиль, получали сертификат на покупку нового автомобиля в размере 50 тысяч (это была примерно пятая часть стоимости новой Лады Гранты).

Материалы по теме
Водитель пьян, а оштрафуют пассажиров? Да!Россиянам назвали 3 лучших недорогих авто с пробегом3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?

«Андрей Рэмович, дайте, пожалуйста, поручение Минпромторгу, а потом доложите предложения, которые вы подготовили», — цитируют «Известия» слова президента.

По мнению первого вице-премьера, при этом надо учитывать сложившуюся конъюнктуру на автомобильном рынке страны.

Материалы по теме
Принять участие в розыгрыше автомобилей

«У нас такая программа действительно была. Она сыграла очень яркую роль в том, что были поддержаны в 2014–2015 годах объемы спроса. Я думаю, что такую программу надо возобновить. Но нужно посмотреть, чтобы мы не повторили тех ошибок, которые делали раньше, и чтобы у нас хватило мощностей, прежде всего, по разделению этих ресурсов», — высказался Андрей Белоусов.

Фото: ТАСС

Наше новое видео
Toyota RAV4 на вторичке: 2 серьезные проблемы и куча мелких недочетов
Самый нужный грузовик в России: 5 поводов, чтобы удивиться
Сравнили китайские Haval F7 и Changan CS75 (видео)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров329
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: