МАЗ создал электробус, который превзойдет машины КАМАЗа — журнал За рулем

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МАЗ создал электробус, который превзойдет машины КАМАЗа

По данным производителя, пробег на одной зарядке составит 300 километров.

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Минский автозавод укрепляет сотрудничество с российской Северной столицей — до 1 июня в Санкт-Петербург будут отправлены 889 автобусов, работающих на экологичном топливе — метане. Но, как сообщает официальный сайт производителя, отгрузкой машин с ДВС партнерство не ограничится — завод проектирует электробус. Причем такой, который по характеристикам подошел бы именно для эксплуатации в Санкт-Петербурге.

«Сейчас у нас работает один электробус, он проходит испытания, и если все будет удачно и будут выполнены те показатели, которые важны для Петербурга, это достаточно большой пробег, чтобы избежать частых подзарядок, то мы уверены, что будем и дальше развивать отношения с Минским автозаводом», — цитирует официальный сайт МАЗа председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского.

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Стоит отметить, что сотрудничество с российским городом белорусы начали еще в 2011 году, и к настоящему моменту по дорогам Санкт-Петербурга ездит 400 автобусов, сошедших с минского конвейера. По информации разработчика, новый низкопольный электробус сможет проезжать по 300 километров на одной зарядке.

  • Электробусы КАМАЗ, которые сейчас эксплуатируются в Москве, обеспечивают пробег в 70 км. А перспективные камазовские водоробусы на топливных элементах смогут проходить по 250 км.
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Фото: belta.by

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